ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी कन्फर्म कर बताया 'पतिदेव', एक्ट्रेस ने रैपर की गोद में बैठे हुए शेयर की रोमांटिक तस्वीर

Isha Rikhi-Badshah Viral Photo: रैपर बादशाह और एक्ट्रेस ईशा रिखी का काफी समय से नाम जोड़ा जा रहा है. अब एक्ट्रेस ने रैपर के साथ तस्वीर शेयर की है और उनको पतिदेव बताया है.

ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी कन्फर्म कर दी है.

मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी (Isha Rikhi) को लेकर कहा जा रहा था की दोनों रिश्ते हैं और शादी कर चुके हैं. बीती मार्च में दोनों की तस्वीरें वायरल हुई थी. हालांकि, बादशाह और ईशा रिखी ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी को कन्फर्म कर दिया है और रैपर के साथ रोमांटिक फोटो भी शेयर की है. यहां तक कि ईशा रिखी ने बादशाह को पतिदेव बताया है. दरअसल, एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के लिए 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा था. इस दौरान उन्होंने बादशा के साथ अपना रिश्ते पर मुहर लगा दी है.

ईशा रिखी ने फैंस के सवालों के दिए जवाब

ईशा रिखी के आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान फैंस अपने दिल की बात पूछी तो एक्ट्रेस ने किसी को निराश नहीं किया और खुलकर जवाब दिया. एक फैन ने पूछा, 'मैडम आपकी और बादशाह की शादी हो गई है तो आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?' इस पर ईशा रिखी ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि ऐसे सवालों की बाढ़ आई गई है. क्या आपकी शादी हो गई है? आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते? आप साथ में तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट करते? हां, मेरी शादी हो गई है. अब अबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं. आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते? सच कहूं तो मुझे लगता है कि मेरे पति को आप सभी की क्लियरिफकेश देना चाहिए. पतिदेव बादशाह दर्शकों के कुछ सवाल हैं, प्लीज जल्दी आंसर दें.' ईशी रिखी से एक फैन ने पूछा, 'आपने अपने पति बादशा के साथ कोई तस्वीर क्यों पोस्ट नहीं की? आप तो उनकी पत्नी हैं, फिर भी एक भी तस्वीर नहीं है.' इस पर ईशा रिखी ने बादशाह की गोद में बैठ हुए रोमांटिक तस्वीर शेयर की है.

बादशाह की जैस्मीन मसीह के साथ हुई थी पहली शादी

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि बादशाह और ईशा रिखी की मुलाकात साल 2022 में कॉमन फ्रैंड की पार्टी में में हुई थी. इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और एक-दूसरे को पसंद करने लगे. फाइनली बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते पर मुहर लगी है. गौरतलब है कि बादशाह की ये दूसरी शादी है. उन्होंने साल 2012 में जैस्मीन मसीह के साथ हुई थी. साल 2017 में दोनों के एक बेटी हुई. हालांकि, साल 2020 में बादशाह और जैस्मीन मसीह का रिश्ता टूट गया. जैस्मीन मसीह अपनी बेटी के साथ लंदन में रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.