ईशान खट्टर की फिल्म 'होमबाउंड' हुई ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, हद से ज्यादा खुश हुए करण जौहर, कही ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए सेलेक्ट किया गया है. जिसके बाद कारण जौहर बेहद खुश हैं. करण जौहर ने इस खबर की जानकारी एक पोस्ट कर के दी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 17, 2025 1:58 PM IST

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2025 का अंत एक बेहद शानदार रहा है. दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर इस समय सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि उनकी निर्देशित फिल्म ‘होमबाउंड’ (Homebound) ने दुनिया के सबसे बड़े मंच 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की शॉर्टलिस्ट में अपनी जगह बना ली है. 16 दिसंबर को 'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए दुनिया भर की 15 फिल्मों की सूची जारी की, जिसमें भारत की ओर से ‘होमबाउंड’ का नाम भी शुमार है. जैसे ही यह खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर फैंस और बॉलीवुड हस्तियों ने करण जौहर और उनकी टीम को बधाई देना शुरू कर दिया.

करण जौहर का किया ये इमोशनल पोस्ट

जैसे ही ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट की ऑफिशियली ऐलान हुई, करण जौहर ने अपनी खुशी शेयर करने में देर नहीं की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खबर की स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा. करण ने अपनी पोस्ट में कहा कि “मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं. #HOMEBOUND का यह सफर मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए एक खूबसूरत सपने जैसा रहा है. धर्मा प्रोडक्शंस के लिए यह गर्व का समय है कि हमारी फिल्म ग्लोबल लेवल पर चुनी गई 15 फिल्मों में शामिल है.” करण ने विशेष रूप से फिल्म के निर्देशक नीरज घायवान का आभार व्यक्त किया, जिनके विजन ने इस कहानी को इंटरनेशनल तौर पर पहचान दिलाई है.

दिग्गज हॉलीवुड फिल्ममेकर ने दिया साथ

होमबाउंड’ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका ग्लोबल लेवल है. वर्ल्ड सिनेमा के महान निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी इस फिल्म से बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े थे. उनके जुड़ने से फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहले ही काफी सराहना मिल चुकी थी, और अब ऑस्कर की रेस में शामिल होने से इस पर सफलता की मुहर लग गई है. नीरज घायवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इस फिल्म की कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज के गहरे सच को उजागर करती है.

फिल्म की क्या है कहानी?

इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों, मोहम्मद शोएब और चंदन कुमार के इर्द-गिर्द घूमती है. ये दोनों युवा अपने गांव में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को करीब से देखते हैं और इसे जड़ से खत्म करने की कसम खाते हैं. उनका एकमात्र सपना पुलिस की परीक्षा पास कर एक अच्छा जीवन जीना है. जैसे-जैसे वे अपने इस कठिन लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, व्यवस्था की खामियां और उनकी निजी जिंदगी में आने वाले बदलाव फिल्म को एक इमोशनल मोड़ पर ले जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
