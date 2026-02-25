ENG हिन्दी
  संजय लीला भंसाली पर भड़के इस्माइल दरबार, सालों पुरानी खामोशी तोड़कर म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हैरान करने वाला खुलासा

संजय लीला भंसाली पर भड़के इस्माइल दरबार, सालों पुरानी खामोशी तोड़कर म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हैरान करने वाला खुलासा

इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली की जोड़ी किसी जमाने में हिट जोड़ी थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए. अब इस्माइल दरबार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उस कड़वे सच से भी पर्दा उठाया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 25, 2026 2:00 PM IST

संजय लीला भंसाली पर भड़के इस्माइल दरबार, सालों पुरानी खामोशी तोड़कर म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हैरान करने वाला खुलासा
ismail darbar

म्यूजिक की दुनिया में 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी कालजयी फिल्मों को अपने संगीत से सजाने वाले इस्माइल दरबार और सिनेमा के जादूगर संजय लीला भंसाली की जोड़ी कभी हिंदी फिल्म जगत की पावर कपल मानी जाती थी. लेकिन, सालों की खामोशी के बाद अब इस्माइल दरबार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने भंसाली पर न केवल धोखे का आरोप लगाया और उस कड़वे सच से भी पर्दा उठाया है, जिसने इस जोड़ी को हमेशा के लिए अलग कर दिया. आइए जानते हैं कि 'हीरामंडी' के सेट से शुरू हुआ यह विवाद आखिर क्या था और इस्माइल दरबार ने भंसाली को लेकर क्या बड़े दावे किए हैं.

200 दिनों की मेहनत और एक झटके में धोखा

इस्माइल दरबार ने एक यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि नेटफ्लिक्स की शानदार सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के लिए उन्होंने करीब डेढ़ साल (करीब 200 दिन) तक कड़ी मेहनत की थी. दरबार का दावा है कि उन्होंने सीरीज का म्यूजिक तैयार करने के लिए अपना दिन-रात एक कर दिया था. लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई, जिसने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. संजय लीला भंसाली ने बिना किसी जानकारी के, इस्माइल दरबार को बीच प्रोजेक्ट से हटाकर दूसरे म्यूजिशियन को मौका दे दिया. दरबार ने इसे अपने करियर का सबसे बड़ा धोखा करार दिया है.

क्या है इस झगड़े की असली वजह

इस विवाद की जड़ में एक छोटा सा अखबार का लेख बताया जा रहा है. इस्माइल दरबार के अनुसार उस समय एक आर्टिकल छपा था, जिसमें इस्माइल दरबार को 'हीरामंडी' की 'रीढ़ की हड्डी' बताया गया था. ऐसा माना जाता है कि भंसाली को यह बात पसंद नहीं आई कि किसी और को उनके विजन का श्रेय दिया जा रहा है. इसी क्रेडिट वॉर के कारण भंसाली नाराज हो गए और इस्माइल को प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इतने गंभीर आरोपों के बावजूद, इस्माइल दरबार के मन में भंसाली के लिए एक सम्मान भी है.

भंसाली के साथ काम करना चाहते हैं इस्माइल दरबार

इस्माइल दरबार ने बताया कि 'देवदास' के समय भंसाली ने उन्हें मीडिया से दूर रखा था ताकि वे केवल म्यूजिक पर ध्यान दे सकें. इस्माइल ने ईमानदारी से कबूल किया कि भंसाली ने उनके बहुत नखरे उठाए हैं. उन्होंने कहा, "मैं उनके बारे में चाहे कितना भी बुरा बोलूं, पर दिल में दर्द होता है. अगर उस वक्त उन्होंने मुझे झेला न होता, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता." भले ही इस्माइल दरबार को 'हीरामंडी' से हटाए जाने का गहरा दुख है, लेकिन वो दोबारा संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

