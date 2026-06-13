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इस गाने को सुनते ही दर्द से चीखते थे सलमान खान, बोलते थे- 'इसे मेरे सामने मत प्ले किया करो'

Salman Khan Felt Emotional After Listening This Song: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी एक फिल्म का गाना सुनकर इमोशनल हो जाते थे. इस बात का खुलासा म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 13, 2026 7:45 PM IST
इस गाने को सुनते ही दर्द से चीखते थे सलमान खान, बोलते थे- 'इसे मेरे सामने मत प्ले किया करो'

सलमान खान को इस गाने से दिक्कत होती थी.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (Hum Dil De Chuke Sanam) को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राय और अजय देवगन जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के गानों को काफी पसंद किया जाता है. इस फिल्म का गाना 'तड़प तड़प' (Tadap Tadap)सुपरहिट था और इसे खूब सुना जाता है. ये गाना लोगों को इमोशनल कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद सलमान खान भी बहुत रोते थे. इस बात का खुलासा म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) ने किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है?

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इस्माइल दरबार ने सलमान खान को लेकर कही ये बात

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के गाने 'तड़प तड़प' पर सलमान खान के रिएक्शन के बारे में सवाल किया गया. इस पर इस्माइल दरबार ने कहा, 'उनका रिएक्शन तो ऐसा था कि मैं फिल्म से बाहर हो जाऊं. फिल्म हम दिल दे चुके सनम का हेलीपैड पर सेट लगा था और मैं वहां जाता था. संजय लीला भंसाली की गाना सुनने की आदत थी. तो वह गाना सुन रहा था और तभी एक तेजी से आवाज आई कि सब लोग शांत हो गए. इस पर मैं बोला इसको क्या समस्या है तो सलमान खान बोलता है कि यार मैं ये गाना सुता हूं ना तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है. मेरे सामने मत बजाया करो. मैंने सलमान खान को उस समय बहुत बेचैन देखा. मैंने उसे चीखते-चिल्लाते देखा.' गौरतलब है कि फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खूब चर्चा थी. दोनों स्टार्स सेट पर एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे. हालांकि, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

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सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण' के खिलाफ दायर की याचिका

बताते चलें कि सलमान खान इन दिनों फिल्म 'काला हिरण' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, प्रोड्यूसर अमित जानी इस फिल्म को बना रहे हैं और इसको लेकर एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट में का दरवाज खटखटाया था. सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. एक्टर का कहना था कि इस फिल्म के कारण उनकी छवि और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म 'काला हिरण' के मेकर्स को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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