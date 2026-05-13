Cannes 2026 में दिखा Iulia Vantur का रोमांटिक अंदाज, सरेआम दिया हार्ट पोज और फ्लाइंग किस; विदेशी फोटोग्राफर्स भी हुए दीवाने

Cannes 2026 के दूसरे दिन रोमानियाई मॉडल, टीवी प्रेजेंटर, सिंगर और एक्ट्रेस यूलिया वंतूर रेड कार्पेट पर नजर आईं. उन्होंने अपनी धमाकेदार अपीयरेंस से हर किसी का ध्यान खींच लिया, वहीं हार्ट पोज और फ्लाइंग किस से तो फोटोग्राफर्स को भी अपना दीवाना बना लिया.

यूलिया वंतूर कान्स 2026 लुक

Iulia Vantur Cannes 2026 Look: साल का वो समय फिर आ गया है, जिसका हर साल दुनियाभर के सितारों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है. वो कोई और नहीं बल्कि कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2026) है. इस फेस्टिवल के 79वें सीजन की शुरुआत 12 मई 2026, मंगलवार को 'ग्रैंड थिएटर लुमियर' में हुई. इस बार भारत का दबदबा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी चमक बिखेर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ IFFI के नए डायरेक्टर आशुतो, गोवारिकर भी इस इवेंट में मौजूद हैं. इन्हीं सितारों के बीच रोमानियाई एक्ट्रेस और सिंगर यूलिया वंतूर (Iulia Vantur) ने भी रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाया है. अब कान्स 2026 (Cannes 2026) के रेड कार्पेट से यूलिया का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कुछ ऐसा करती नजर आईं, जिसने विदेशी फोटोग्राफर्स को भी दीवाना कर दिया.

यूलिया वंतूर ने दिखाई कान्स सफर की झलकियां

रोमानियाई एक्ट्रेस और सिंगर यूलिया वंतूर (Iulia Vantur Cannes 2026 Look) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर किया है, जिसमें उनके कान्स के सफर की झलकियां देखने को मिल रही हैं. वीडियो में फैंस के साथ सेल्फी लेती, फोटोग्राफर्स को हार्ट पोज देती, फ्लाइंग किसेस देती और कान्स की मशहूर सीढ़ियों को चढ़ती नजर आ रही हैं. उनके साथ उनकी शॉर्ट फिल्म 'Echoes of Us' के को-स्टार दीपिक तिजोरी भी नजर आए, जिनके साथ उन्होंने रेड कार्पेट पर पोज दिए.

कान्स 2026 में आकर यूलिया को कैसा लगा?

इस वीडियो पोस्ट करते हुए यूलिया ने कैप्शन में लिखा, 'दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल में से एक, कान्स की ओपनिंग में एक जादुई शाम...यहां आकर और अपनी फिल्म 'Echoes of Us' को प्रमोट करके बहुत अच्छा लग रहा है. इस फिल्म का सफर बहुत ही शानदार रहा है. इस खास शाम पर अपनी टीम के साथ रेड कार्पेट पर होना हमारे लिए गर्व की बात है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं.' यूलिया का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उनका कान्स 2026 लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उनका हार्ट पोज वाला अंदाज और फ्लाइंग किस हर किसी का दिल जीत रहा है.

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कैसा था अरिजीत सिंह संग काम करने का एक्सपीरियंस?

हाल ही में यूलिया ने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अपने गाने 'तेरे संग' को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि, अरिजीत के गांव जाना उनके लिए उनके लिए कितना यादगार रहा. उन्होंने कहा, 'हम सच में उनके गांव गए थे. वह बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली जगह है. रास्ते में कार से जाते हुए मुझे वो छोटी-छोटी दुकानें, दर्जी और कारीगरों को अपना काम करते देखना बहुत अच्छा लगा. अरिजीत ने वहां अपना एक अलग ही संसार बसाया है, जो बहुत सेफ है और जहां प्यार भरा महसूस होता है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…