34 साल बाद हुआ Madhuri Dixit और जैकी श्रॉफ का रीयूनियन, दादा ने सरेआम किया कुछ ऐसा; इंटरनेट पर आग लगा रहा Video

Madhuri Dixit and Jackie Shroff Viral Video: बॉलीवुड में अक्सर पर्दे पर कई जोड़ियां बनती हैं, लेकिन दर्शकों के दिलों में बसने वाले जोड़ी तो कुछ ही होती हैं और उन्हीं में से एक थी माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) की जोड़ी जो आज भी बेमिसाल है. हाल ही में फिल्म जगत के ये दोनों सितारे कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो 'द ग्रेट इंडियन शो' (Kapil Sharma Show) के सेट पर नजर आए. 90 के दशक में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने वाले जैकी और माधुरी ने एक बार फिर से फैंस को खुश कर दिया, लेकिन रीयूनियन के दौरान जैकी दादा ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कर दिया, जिसका वीडियो अब पूरे इंटरनेट पर आग लगा रहा है.
शो के सेट पर स्पॉट हुए जैकी-माधुरी
माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ (Madhuri Dixit and Jackie Shroff) 20 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन शो' के सीजन 4 के सेट पर पहुंचे. जहां दोनों ने पैपराजी को साथ में कई सारे पोज दिए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कर दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, एक्टर ने धक-धक गर्ल के हाथ पर किस कर दिया.
सरेआम जैकी श्रॉफ ने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ आमने-सामने आते हैं, तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर पैपाराजी को दोनों साथ में पोज देते हैं. वहीं, इस दौरान जैकी दादा एक्ट्रेस के हाथों को बड़े ही प्यारे और जेटलमैन तरीके से चूम लेते हैं. सितारों का यही वीडियो अब इंटरनेट पर आग लगा रहा है. इस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स?
जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के इस वायरल वीडियो पर जहां कुछ यूजर्स दोनों की तारीफ कर रहे हैं और पर्दे की इस जोड़ी को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी यूजर हैं, जिन्हें एक्टर का यूं एक्ट्रेस का हाथ चूमना रास नहीं आया. जैकी और माधुरी के फैंस ने उनके इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'लगता है जैकी श्रॉफ को आज भी उन पर क्रश है, आज भी प्यार बरकरार है.' दूसरे ने लिखा, 'दोनों को साथ में देखकर खुशी हुई' वहीं कुछ यूजर जैकी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ माधुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
'अगर संजय दत्त ने हाथ चूमा...'
वहीं कुछ नेटिजन्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता.' दूसर ने लिखा, 'माधुरी भाव नहीं दे रही.' एक अन्य ने लिखा, 'एक उम्र के बाद शरीर सिर्फ मिट्टी है, तो उस वक्त मोह त्याग दें.' एक ने तो ये तक कह दिया कि, 'यही अगर संजय दत्त ने हाथ चूमा होता तो माधुरी का रिएक्शन क्या होता?' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
इन फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं सितारे
बता दें कि, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने 90 के दशक में साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, जिसमें 'राम-लखन', 'खलनायक', '100 डेज' और 'प्रेम दीवाने' शामिल है.
