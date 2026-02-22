ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'माधुरी दीक्षित संग रोमांस करने में शर्म...', जैकी श्रॉफ ने एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दि...

'माधुरी दीक्षित संग रोमांस करने में शर्म...', जैकी श्रॉफ ने एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिया रिएक्शन

Jackie Shroff On Romantic Scene With Madhuri Dixit: जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म में रोमांटिक सीन करने को लेकर बात की है. दोनों सितारे कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 22, 2026 5:10 PM IST

'माधुरी दीक्षित संग रोमांस करने में शर्म...', जैकी श्रॉफ ने एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिया रिएक्शन
जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने साथ में काम करने का अनुभव शेयर किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडिन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में पहुंचे. इस दौरान दोनों सितारों ने एक-दूसरे के साथ काम करने का अनुभव के बारे में बताया और तारीफ भी की. शो में जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म में रोमांस करने को लेकर बात की है. इसके साथ ही एक्टर ने एक्ट्रेस के साथ पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया है. आइए जानते हैं कि जैकी श्रॉफ ने क्या कहा है.

Also Read
सुपरस्टार से बी-ग्रेड फिल्मों तक का सफर! कर्ज में डूबे जैकी श्रॉफ को पाई-पाई चुकाने के लिए नीलाम करना पड़ा था घर!

जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने शेयर किए अनुभव

कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडिन कपिल शो' के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक ने खूब मस्ती की. इसके साथ ही दोनों स्टार्स ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैंने माधुरी के बारे में पहली बार सरोज खान से सुना था. मैंने सुभाष घई को बताया की माधुरी एक खूबसूरत हीरोइन और बेहतरीन डांस हैं, जो इंडस्ट्री में आई हैं और उनको उन्हें कास्ट करना चाहिए. मैं आज भी उनसे बहुत प्रभावित हूं.' कपिल शर्मा ने जैकी श्रॉफ से सवाल किया कि उन्होंने अपनी रिहर्सल को छोड़कर माधुरी दीक्षित का डांस क्यों देखा? इस पर एक्टर ने कहा, 'कभी-कभी आपको खुद को भूल जाना पड़ता है. माधुरी ने मेरे साथ हर तरह के किरदार निभाए हैं और मुझे खुशी होती है. उन्होंने मेरी पत्नी, प्रेमिका और फिल्म संगीत में मेरी सास का किरदार निभाया था.'

Also Read
जैकी श्रॉफ ने नशे में 14 साल छोटी एक्ट्रेस संग की थी ऐसी हरकत, पार्टी में मच गया हंगामा और फिर...

जैकी को माधुरी संग रोमांटिक सीन में करने में आती थी शर्म

कपिल शर्मा ने माधुरी दीक्षित से सवाल किया कि किसी एक्टर को उनके साथ फिल्म में रोमांस करते समय घबराहट हुई है. इस बात को स्वीकारते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा, 'माधुरी के साथ रोमांटिक करते समय मुझे शर्म आती थी. मुझे इसकी आदत नहीं थी. फिल्म असल जिंदगी पर बेस्ड होती हैं और कुछ भावनाएं निजी होती हैं. वो दिल में बसती हैं. आप उन्हें पर्दे पर कैसे दिखा सकते हैं? जब वह बात करती हैं तो उनकी आंखों में देखकर बात करना या गाना बहुत मुश्किल होता है. वह बहुत प्यारी और भावपूर्ण हैं. वह अपने कैरेक्टर में डूब जाती हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
OTT की दुनिया में Jackie Shroff का तहलका! घर बैठे देखें ये 7 कल्ट क्लासिक फिल्में, अंदाज देख रह जाएंगे दंग

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Jackie Shroff Madhuri Dixit The Great Indian Kapil Show