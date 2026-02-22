'माधुरी दीक्षित संग रोमांस करने में शर्म...', जैकी श्रॉफ ने एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिया रिएक्शन

Jackie Shroff On Romantic Scene With Madhuri Dixit: जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म में रोमांटिक सीन करने को लेकर बात की है. दोनों सितारे कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडिन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में पहुंचे. इस दौरान दोनों सितारों ने एक-दूसरे के साथ काम करने का अनुभव के बारे में बताया और तारीफ भी की. शो में जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म में रोमांस करने को लेकर बात की है. इसके साथ ही एक्टर ने एक्ट्रेस के साथ पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया है. आइए जानते हैं कि जैकी श्रॉफ ने क्या कहा है.

जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने शेयर किए अनुभव

कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडिन कपिल शो' के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक ने खूब मस्ती की. इसके साथ ही दोनों स्टार्स ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के साथ पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैंने माधुरी के बारे में पहली बार सरोज खान से सुना था. मैंने सुभाष घई को बताया की माधुरी एक खूबसूरत हीरोइन और बेहतरीन डांस हैं, जो इंडस्ट्री में आई हैं और उनको उन्हें कास्ट करना चाहिए. मैं आज भी उनसे बहुत प्रभावित हूं.' कपिल शर्मा ने जैकी श्रॉफ से सवाल किया कि उन्होंने अपनी रिहर्सल को छोड़कर माधुरी दीक्षित का डांस क्यों देखा? इस पर एक्टर ने कहा, 'कभी-कभी आपको खुद को भूल जाना पड़ता है. माधुरी ने मेरे साथ हर तरह के किरदार निभाए हैं और मुझे खुशी होती है. उन्होंने मेरी पत्नी, प्रेमिका और फिल्म संगीत में मेरी सास का किरदार निभाया था.'

जैकी को माधुरी संग रोमांटिक सीन में करने में आती थी शर्म

कपिल शर्मा ने माधुरी दीक्षित से सवाल किया कि किसी एक्टर को उनके साथ फिल्म में रोमांस करते समय घबराहट हुई है. इस बात को स्वीकारते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा, 'माधुरी के साथ रोमांटिक करते समय मुझे शर्म आती थी. मुझे इसकी आदत नहीं थी. फिल्म असल जिंदगी पर बेस्ड होती हैं और कुछ भावनाएं निजी होती हैं. वो दिल में बसती हैं. आप उन्हें पर्दे पर कैसे दिखा सकते हैं? जब वह बात करती हैं तो उनकी आंखों में देखकर बात करना या गाना बहुत मुश्किल होता है. वह बहुत प्यारी और भावपूर्ण हैं. वह अपने कैरेक्टर में डूब जाती हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more