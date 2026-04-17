अब खुलेंगे बॉलीवुड के गहरे राज? 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी गवाह बनेंगी जैकलीन फर्नांडिस, ED को भेजा नोटिस

Jacqueline Fernandes एक बार फिर 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस इस बार सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी गवाह बन गई हैं.

Jacqueline Fernandes Money Laundering Case: अपनी मासूमियत, एक्टिंग और डांस से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes) के फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था, जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस (200 Crore Money Laundering Case) में उनका नाम सामने आया. हालांकि, लंबे समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल केस में अब बड़ा ट्विस्ट आया है. एक्ट्रेस ने इस मामले में अब सुकेश के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है.

दरअसल, हाल ही में इस हाई-प्रोफाइल केस की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes) ने कहा कि, वह इस मामले में जांच एजेंसियों का पूरा साथ देंगी और सरकारी गवाह बनने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं. वहीं कोर्ट ने एक्ट्रेस की इस अर्जी पर संज्ञान लेते हुए ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने साफ किया की जांच एजेंस उनके बयान और सहयोग के आधार पर ही तय करेगी की उन्हें अप्रूवर बनाया जाए या नहीं. फिलहाल ये फैसला ED के हाथ में है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को की जाएगी.

कैसे मिली जैकलीन को मिली विदेश यात्रा की परमिशन?

वहीं सुनवाई के दौरान जैकलीन को 24 अप्रैल से 25 मई के बीच विदेश यात्रा की भी परमिशन कोर्ट की तरफ से दे दी गई है. हालांकि, इस दौरान उन्हें तय शर्तों का पालन करना होगा और इंवेस्टिगेशन में सहयोग करना जारी रखना होगा. लेकिन जैकलीन के सरकारी गवाह बनने के कदम को इस केस में अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि, इससे कई राज खुल सकते हैं. वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि, जैकलीन के सरकारी गवाह बनने से बॉलीवुड के भी कई राज बाहर आ सकते हैं. हालांकि, इसकी जानकारी तो ED की अनुमति और एक्ट्रेस के बयानों के बाद ही सामने आ पाएगी.

कब सामने आया 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस?

आपको बता दें कि, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला साल 2017 में सामने आया था, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर को मुख्य आरोपी के रूप में पाए जाने के बाद दिल्ली की जेल में बंद किया गया. इस दौरान पता चला कि महाठग सुकेश का संपर्क बॉलीवुड से भी जुड़ा है और इसी बीच इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस के नाम का खुलासा हुआ.

जैकलीन फर्नांडिस ने बचाव में क्या कहा?

वहीं ED की जांच के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को कई महंगे तोहफे दिए थे, जिनमें लग्जरी घड़ियां, महंगे बैग, जूलरी के साथ कई और कीमती सामान शामिल हैं. एजेंसी का दावा है कि, ये सभी चीजें गैरकानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थीं. हालांकि, इस मामले में जैकलीन का कहना है कि, उन्हें सुकेश की असली पहचान और उसके अपराधों के बारे में जानकारी नहीं थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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