200 करोड़ के घोटाले में जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा बयान, कोर्ट में खुद को बताया बेगुनाह, बोलीं- 'ट्रायल का सामना करूंगी'

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं. उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बेगुनाह बताया.

जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा बयान

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के मामले को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस को लेकर एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली. जैकलीन फर्नांडिस इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के लिए खुद अदालत में पेश हुईं. इस दौरान उन्होंने कानून के सामने अपने तेवर साफ कर दिए और खुद पर लगे सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. जैकलीन ने जज के सामने खुद को पूरी तरह बेगुनाह और निर्दोष बताया.

अब शुरू होगा असली ट्रायल

अदालत ने इस सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. अब इस केस की कानूनी लड़ाई और आगे बढ़ेगी तथा कोर्ट रूम में गवाहों और सबूतों के साथ असली मुकदमा शुरू हो जाएगा. जब कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह इन आरोपों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. जैकलीन ने कोर्ट से कहा, "मैं पूरी तरह बेगुनाह हूं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हूं."

क्या है 200 करोड़ रुपये का यह पूरा फसाद?

इस पूरे फसाद की शुरुआत तब हुई थी जब देश की बड़ी जांच एजेंसी ED ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था. ईडी के मुताबिक, तिहाड़ जेल के भीतर बंद होने के बावजूद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने वहां से एक बहुत बड़ा रंगदारी और उगाही का रैकेट चलाया था. उसने जेल के अंदर बैठकर ही रसूखदार लोगों से करीब 200 करोड़ रुपये ऐंठ लिए थे. जांच एजेंसियों का गंभीर आरोप है कि सुकेश ने इसी काली कमाई का इस्तेमाल बॉलीवुड हसीनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए किया था. आरोप है कि सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपये के बेहद महंगे और लग्जरी गिफ्ट्स भिजवाए थे. हालांकि, जैकलीन लगातार कहती रही हैं कि वह खुद भी इस मामले में ठगी का शिकार हुई हैं और उन्हें सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी.

जेल से लव लेटर और तस्वीरों का ड्रामा

सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस का नाम पिछले कुछ सालों से लगातार एक साथ जोड़ा जा रहा है. इंटरनेट पर दोनों की कई कथित बेहद निजी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं, जिसने खूब सनसनी मचाई थी. इतना ही नहीं, सुकेश ने जेल में रहते हुए भी जैकलीन का पीछा नहीं छोड़ा. वह जेल की कोठरी से कई बार जैकलीन के नाम लव लेटर लिख चुका है, जिनमें वह सरेआम एक्ट्रेस के प्रति अपने प्यार का जिक्र करता है. त्योहारों और जैकलीन के जन्मदिन जैसे खास अवसरों पर भी सुकेश की ओर से लिखे गए ये पत्र अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनते रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.