'जिन्होंने समय की कद्र नहीं कि वो...' फिल्मों के सेट पर लेट आने वाले सितारों पर Amit Behl ने किया कमेंट, दिखाया सच का आईना

Amit Behl on Stars habit of coming late on sets: महेश मांजरेकर, जया प्रदा और जरीना वहाब की आगाम फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक हाल ही में रिलीज किया गया है. इस दौरान जानेमाने एक्टर अमित बहल ने सेट पर लेट आने वाले सितारों पर कमेंट किया.

जया प्रदा (Jaya Prada), उपासना सिंह (Upsna Singh) और महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर वापसी करन की तैयारी कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही इनकी फिल्म जय हिंद जय सिंह (Jai Hind Jai Sind) का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था. यहां पर बॉलीवुड एक्टर अमित बहल (Amit Behl) ने फिल्म को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. बातों ही बातों में अमित बहल ने बताया है कि कैसे अब सितारे समय को तवज्जों देने लग गए हैं.साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि जो सितारे सेट पर लेट आया करते थे, आज उनका क्या हाल हो चुका है. अमित बहल ने इस बारे में बात करते हुए कहा, जिस तरह से ये फिल्म शूट हुई है, मुझे पुराने दिन याद आए. एक परिवार वाला फील था सेट पर... कुछ फिल्में करके आप भूल जाते हैं, लेकिन कुछ आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं. ये उनमें से ही एक फिल्म है. अब तकनीक बदल रही है. अब लोग प्रोफेशलिज्म में ज्यादा यकीन करते हैं. अब स्टार्स लेट नहीं आते, समय पर आते हैं.

अमित बहल ने खोली इंडस्ट्री की पोल

आगे अमित बहल ने कहा, वक्त पर फिल्म पूरी होना बहुत जरुरी है. वो एक अच्छी चीज है. मैं जहां जाता हूं, वहां सबको अपने रंग में ढ़ाल दूं. मैं एक मिलनसार इंसान हूं. अगर ऐसे काम ही करना होता तो मैं बैंक में काम करता फिल्मों में नहीं... अपने-अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूं. मैं हर जगह अपना माहौल बना लेता हूं. मैं नाम नहीं लूंगा. सब जानते हैं कि सेट पर कौन लेट आता था. जो प्रोफेशनल नहीं थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं. जो प्रोफेशनल थे, वो आज भी चल रहे हैं और हमारे सामने जीते जागते एक्जाम्पल हैं. ये बया देकर अमित बहल ने हंगामा मचा दिया है.

ऐसा होगा अमित बहल का किरदार

बता दें कि अमित बहल की फिल्म को सैमीज एंटरटेनमेंट केबैनर तले बनाया गया है. इस फिल्म का निर्देशन इंद्रजीत लंकेश ने किया है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर विक्रम कोचर भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं. वहीं अमित बहल फिल्म में निगेटिव रोल निभाने वाले हैं. अपने किरदार के बारे में भी अमित बहल ने बात की है. अमित बहल ने कहा, मैं फिल्म में निगेटिव किरदार में हूं जो कि आग जाकर बदल जाता है. यही वजह है जो मैंने इस किरदार को करने के लिए हामी भरी. मेरे किरदार में कई लेयर्स हैं जो कि कहानी को दिलचस्प बनाएंगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

