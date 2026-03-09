Jai Hind Jai Sind: Gen Z के काम करने के स्टाइल पर फिदा हुए Amit Behl, साथ में दे डाली ये चेतावनी Exclusive

Jai Hind Jai Sind Star Amit Behl reacts on working with Gen Z: जरीना वहाब, महेश मांजरेकर और जया प्रदा की फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट साने आ चुका है. खास मौके पर बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर अमित बहल ने फिल्म में काम करने वाले Gen Z को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

बॉलीवुड स्टार महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar), जया प्रदा (Jaya Prada), उपासना सिंह (Upsna Singh) और अमित बहल (Amit Behl) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं. महेश मांजरेकर की फिल्म जय हिंद जय सिंह (Jai Hind Jai Sind) का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. हाल ही में फिल्म की टीम फर्स्ट फैंस के साथ शेयर किया गया था. इस दौरान अमित बहल ने मीडिया से जमकर बात की. अमित बहल ने बताया कि उनका जेनजी जनरेशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. इतना ही नहीं अमित बहल ने बातों ही बातों में नई जनरेशन के कलाकारों को चेतावनी भी दे डाली है. अमित बहल ने इस बारे में बात करते हुए कहा, हमारी फिल्म की फीमेल लीड भी जेनजी जनरेशन से है. मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत आगे तक जाएगी. अगर उसे कुछ बताया जाता है तो वो ध्यान से सुनती है. ये भी जेनजी है. आज की जो जेनजी जनरेशन है वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है. उनको पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है. हर फ्राइडे एक या सितारा लॉन्च हो जाता है. हमें जो करना था, वो हम कर चुके हैं. मैं हो गया या राकेश बेदी हो गए... हमारा तो चल गया, लेकिन इन लोगों के लिए करियर में आगे आना बहुत टफ है. उनको भी ये बात पता है.

नए कलाकारों को अमित बहल ने दी चेतावनी

आगे अमित बहल ने बताया, जो भी नए कलाकार आ रहे हैं उनको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए. आपको रियाज करना ही पड़ेगा. वरना आपकी मशीन को जंक लग जाएगा. इसलिए मैं बार बार थिएटर करता रहता हूं. मैं बार बार अपने रुट्स पर जाता हूं. इस दौरान अमित बहल ने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी टिप्स दिए. अमित बहल ने बताया कि वो काम और अपने परिवार को कैसे मैनेज करते हैं.

अमित बहल को बनाना आता है खाना

इस बारे में बात करते हुए अमित बहल ने कहा, ये मेरी खुशकिस्मत है कि मेरी पत्नी भी एक्टर है. बेटे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही हैं. वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है. अर्जुन पंडित फिल्म में दिखी थीं. अमोल गुप्ते मेरे साढू के बड़े भाई हैं. आर्ट एंड कल्चर के साथ हमारे परिवार का गहरा नाता है. मेरी मां साहित्य से जुड़ी हुई थीं. ऐसे में हमें तालमेल बैठाने में दिक्कत नहीं होती. जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं तो मैं घर पर खाना बनाना पसंद करता हूं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more