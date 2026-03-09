Dunki 2 के जरिए होगी Shah Rukh Khan की धांसू वापसी? Jai Hind Jai Sind स्टार Vikam Kochar खोली पोल Exclusive

Vikam Kochar reacts on Shah Rukh Khan Taapsee Pannu Film Dunki 2: अमित बहल, जरीना वहाब, महेश मांजरेकर और जया प्रदा की फिल्म जय हिंद जय सिंध लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. खास मौके पर बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर विक्रम कोचर ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी के सीक्वल पर बात की है.

बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म जय हिंद जय सिंध (Jai Hind Jai Sind) का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. ये फिल्म सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई है. इस फिल्म में जया प्रदा (Jaya Prada), उपासना सिंह (Upsna Singh), अमित बहल (Amit Behl), महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) और विक्रम कोचर (Vikam Kochar) जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. लंबी चौड़ी कास्ट होने की वजह से ये फिल्म लोगों की नजरों में बनी हुई है. हाल ही में फिल्म की कास्ट जय हिंद जय सिंह को प्रमोट करने निकली थी. इस दौरान जय हिंद जय सिंह के साथ साथ विक्रम कोचर ने डंकी 2 के बारे में ई बात कर डाली. विक्रम कोचर ने बताया है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी का पार्ट 2 आखिरकार कब आने वाला है. विक्रम कोचर ने कहा, अच्छी बात ये है कि मैं किसी की प्रोजेक्ट को छोड़ता नहीं हूं. डंकी के साथ मैंने 2 फिल्में की थी जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है. डंकी के पार्ट 2 के बारे में बात न करते हुए विक्रम कोचर ने कहा, फिल्म की बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं आज भी मिस करता हूं. हमारा यूरोप का टूर जहां पर शूटिंग करना हमारे लिए काफी मुश्किल था. शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करके हम एक नॉर्मल लाइफ में आ गए थे.

शाहरुख खान के लिए विक्रम कोचर ने कही ये बात

विक्रम कोचर ने आगे कहा, हमने साथ में यारी दोस्ती भी निभाई. सेट पर हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा. राजू सर से बहुत कुछ सीखा. उन्होंने सिखाया कि कैसे एक टाइम लिमिट में रहकर सीन पूरा किया जाना चाहिए. मेरे लिए वो पूरा एकेडमिक सेशन था. विक्रम कोचर के इस बयान से साफ है कि उनको भी डंकी 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगर उको पता होता तो वो अपने फैंस के साथ ये बात जरुर शेयर करते. हालांकि इस दौरान विक्रम कोचर ने अपनी फिल्म के बारे में बात की.

अमित बहल की तरह विक्रम कोचर ने भी अपने किरदार के बारे में बात की. विक्रम कोचर ने कहा, हर डायरेक्टर ये चाहता है कि वो पर्दे पर कुछ ऐसा दिखाए जो कभी न नजर आया हो. हमारी भी कुछ ऐसी ही कोशिश है. फिल्म में एक चीज ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है. ये फिल्म जानने की कोशिश कर रही है कि अंदर से इमोशनली हम क्या है. हम सच जाने बिना लोगों को जज करते हैं. जो कि लोगों की कमी है. हमारे तो देश की आबादी भी बहुत है. हमारी समस्या दुनिया से अलग है जिनको समझना जरुरी है. ये काम हमारी फिल्म जय हिंद जय सिंध बताने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

