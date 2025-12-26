Akshaye Khanna ने Drishyam 3 के लिए मांगे 21 करोड़ रुपये, मेकर्स ने रिप्लेस कर इस एक्टर की कराई एंट्री?

Actor entry In Drishyam 3: फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर बीते दिनों खबरें आ रही हैं कि अक्षय खन्ना ने खुद को बाहर कर लिया है. इसी बीच खबर आई है कि फिल्म में इस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री हो गई है.

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फ्रेंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बीते दिनों मेकर्स ने फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके बाद रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म 'दृश्यम 3' से अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) बाहर हो गए हैं और इसके पीछे का कारण फीस बताया गया. अब लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिल्म में एक नए एक्टर की एंट्री हो गई है. आइए जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' में किस एक्टर को कास्ट किया गया था.

फिल्म 'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत की एंट्री

फिल्म 'दृश्यम' के पहले और दूसरे पार्ट ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. इसके बाद खबर आई कि अक्षय खन्ना ने फिल्म 'दृश्यम 3' छोड़ दी दी है. उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट में आई तरुण अहलावत का रोल किया था. अब 'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत की एंट्री हो गई है. वह साल 2026 की जनवरी से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे. इस फिल्म में जयदीप अहलावत का किरदार काफी महत्वपूर्ण है जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म 'दृश्यम 3' में मेकर्स जयदीप अहलावत की एंट्री से नए किरदार की जोड़ने वाले हैं.

TRENDING NOW

अक्षय खन्ना की बढ़ी लोकप्रियता

फिल्म 'दृश्यम' को लेकर अक्षय खन्ना के बाहर होने को लेकर 'बॉलीवुड हंगामा' ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने 21 करोड़ रुपये की मांगी की थी. अक्षय खन्ना की इस मांग से मेकर्स का बजट बढ़ रहा था और दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई. आखिरकार अक्षय खन्ना ने खुद को फिल्म 'दृश्यम 3' से बाहर कर लिया. गौरतलब है कि अक्षय खन्ना के लिए साल 2025 काफी अहम रहा है क्योंकि उनकी दो मूवीज 'छावा' (फरवरी) और 'धुरंधर' (दिसंबर) बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. इसके बाद अक्षय खन्ना उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है. बताते चलें कि अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है. इस फिल्म ने भारत में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा तो वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना निगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more