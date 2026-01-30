ENG हिन्दी
Jana Nayagan Release Controversy: विजय की आखिरी फिल्म के लिए मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, सेंसर बोर्ड के कट्स पर टीम का बड़ा यू-टर्न

साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज तो बहुत है लेकिन ये फिल्म कानूनी मामले से ही निकल नहीं पा रही. अब इस मामले में मेकर्स ने कुछ अलग करने का सोचा है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: January 30, 2026 11:51 AM IST

थलपति विजय की अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) को लेकर चल रहा कानूनी लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जिसने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को चौंका दिया है. पिछले कई समय से फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं. लेकिन हर बार सेंसर बोर्ड या अदालत इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ा रहें थे. सेंसर बोर्ड के साथ लंबी खिंचती जंग और अदालती कार्यवाहियों के बीच, खबर है कि फिल्म के मेकर्स अब पीछे हटने की तैयारी में हैं.

क्या है 'जन नायकन' विवाद?

विजय की यह फिल्म पहले पोंगल यानी 9 जनवरी के मौके पर रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण इसे टाल दिया गया. मामला मद्रास हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब अचानक मेकर्स ने अपनी रणनीति बदल ली है. तमिल मैगजीन नकीरन की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स अब इस कानूनी लड़ाई को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं. वे कोर्ट से अपना केस वापस लेने पर विचार कर रहे हैं. इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कानूनी लड़ाई की वजह से फिल्म महीनों तक डिब्बे में बंद रह सकती है.

मेकर्स ने फिल्म के लिए बदले दांव

अब मेकर्स फिल्म को रिलीज करने के लिए दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहें हैं. मेकर्स फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ मिलकर प्रशासनिक लेवल पर इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. वहीं वो फिल्म की दोबारा एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं. इस फिल्म की कानूनी यात्रा काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. प्रोडक्शन हाउस ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां जस्टिस आशा ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को 'U/A' सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था. सेंसर बोर्ड ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद उस आदेश पर रोक लगा दी गई.

सुप्रीम कोर्ट का दखल

मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए मेकर्स को वापस हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. हाई कोर्ट ने अब पिछले सभी आदेशों को रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करने की बात कही है. इसी प्रक्रिया से बचने के लिए मेकर्स अब बीच का रास्ता तलाश रहे हैं.

विजय की आखिरी फिल्म

'जन नायकन' को लेकर इतना क्रेज इसलिए भी है क्योंकि इसे विजय के एक्टिव राजनीति में उतरने से पहले उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है. विजय की पिछली फिल्म 'GOAT' (द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) को दर्शकों से मिली-जुली रिएक्शन मिले थे. ऐसे में फैंस चाहते हैं कि उनके सुपरस्टार की लास्ट फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ हो. अगर फिल्म कानूनी दांव-पेच में फंसी रहती है, तो विजय के राजनीतिक सफर की शुरुआत पर भी इसका असर पड़ सकता है. यही वजह है कि मेकर्स अब ईगो छोड़कर फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमाघरों तक पहुंचाना चाहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
