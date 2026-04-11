92 साल की Asha Bhosle क्यों हुईं अस्पताल में भर्ती? पोती जनाई ने बताई असल बीमारी, फैंस से की खास अपील

Asha Bhosle News: दिग्गज सिंगर आशा भोसले को लेकर खबर आई थी कि, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद अब इस खबर की पुष्टि करते हुए पोती जनाई का बयान सामने आया है.

Asha Bhosle Hospitalised: बॉलीवुड की दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) को लेकर 11 अप्रैल 2026, शनिवार को खबर आई कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती (Asha Bhosle Hospitalised) कराया गया है और उनकी हालत गंभीर है. इस खबर को सुनते ही फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी और सोशल मीडिया पर सिंगर के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि, इस खबर से वायरल होते ही उनकी पोती जनाई भोसले (Zanai Bhosle) ने तुरंत सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि करते हुए पोस्ट किया कि, उनकी दादी अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन उन्हें कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) नहीं आया है. जनाई ने दादी की बीमारी का खुलासा करते हुए फैंस से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है.

Zanai Bhosle ने दिया दादी की सेहत का अपडेट

जैसे ही आशा भोसले के कार्डियक अरेस्ट की खबर सोशल मीडिया पर फैली वैसे ही पोती जनाई भोसले (Zanai Bhosle Post) ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ एक फोटो शेयर की और साथ में कैप्शन में उन्होंने उनकी हेल्थ अपडेट देते हुए उनकी बीमारी का खुलासा किया. जनाई ने पोस्ट में लिखा, 'मेरी दादी आशा भोसले को बहुत ज्यादा थकान और सीने में इंफेक्शन (Chest Infection) की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें. इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आपको आगे की पॉजिटिव जानकारी देते रहेंगे.'

आशा भोसले से जुड़ी खास बातें

आपको बता दें कि, आशा भोसले अपने दौर की सबसे इम्प्रेसिव सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने साल 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाल' से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी. बॉलीवुड में उन्होंने 1948 में आई फिल्म 'चुनरिया' के गाने 'सावन आया' से कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक करके हजारों गानों को अपनी सुरी आवाज से सजाया. बता दें कि, आशा दीदी ने करीब 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं. साल 2006 में दिए अपने एक बयान में उन्होंने बताया था कि, वह लगभग 12000 गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं.

आशा भोसले के यादगार गाने

आशा भोसले के वैसे तो हजारों यादगार गाने हैं, जिसमें से 'पिया तू अब तो आजा', 'दिल चीज क्या है', 'इन आंखों की मस्ती...', 'रंगीला रे', 'राधा कैसे ना जले' और 'शरारा शरारा' जैसे कई सदाबहार गाने हैं, जिनके लिए उन्हें जाना जाता है. बता दें कि, करीब 70 साल के करियर में आशा दीदी ने शंकर-जयकिशन, सचिन देव बर्मन, आर.डी. बर्मन, ओ. पी, नैय्यर, इलैयाराजा, बप्पी लहरी और ए.आर. रहमान जैसे महान संतीतकारों के साथ काम किया है. भारतीय संगीत की दुनिया में अपने इतना साल और सुरों का जादू बिखेरने के लिए उन्हें साल 2000 में 'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' और साल 2008 में 'पद्म विभूषण' से नवाजा जा चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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