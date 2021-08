Janhvi Kapoor और Rajkummar Rao ने फिर मिलाया हाथ, बनेंगे क्रिकेटर्स!!

Janhvi Kapoor and Rajkummar Rao to join hands again: राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर को दर्शकों ने पहली बार रुही (Roohi) में देखा था। यह फिल्म दिनेश विजान के प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी, जिसने दर्शकों का खूब हंसाया था। फिल्म को क्रिटीक्स ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था लेकिन दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। रूही में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की केमिस्ट्री को भी खूब सराहा गया था। Also Read - AWKWARD photos of the week: बाबूराव की तरह हवा से बात करते दिखे Kartik Aaryan, Maniesh Paul ने उड़ाया प्लेन

ये दोनों स्टार्स एक बार फिर से साथ आने के लिए तैयार हैं। ताजा खबरों की मानें तो जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव ने धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जिसे गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर शरण शर्मा बनाएंगे। पिंकविला ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर क्रिकेटर्स के किरदार निभाते दिखेंगे।

फिल्म से जुड़े सूत्र ने मीडिया को जानकारी दी है, ‘शरण शर्मा जल्द ही अपनी अगली फिल्म शुरू करने वाले हैं, जिसमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर दिखाई देंगे। दोनों इस फिल्म में क्रिकेटर्स के किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म के लिए दोनों कलाकार क्रिकेट की ट्रेनिंग लेंगे। फिल्म की कहानी फिक्शनल होगी, जिसमें इमोशन्स का तड़का लगाया जाएगा।’ Also Read - Deepika Padukone से लेकर Alia Bhatt तक, साउथ सितारों के मजबूत कंधों पर टिकी बॉलीवुड की इन 9 हसीनाओं की फिल्में !!

अगर जाह्नवी कपूर की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो इन दिनों दोस्ताना 2 में व्यस्त हैं, जिसे धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसके बाद वो हेलेन रीमेक शुरू करेंगी, जो साउथ की सुपरहिट फिल्म है। इनके अलावा जाह्नवी कपूर के पास कई साउथ ऑफर्स भी हैं। राजकुमार राव भी साल 2021 में काफी व्यस्त रहेंगे। उनके पास भी कई सारी फिल्में हैं। राजकुमार राव की हम दो हमारे दो पूरी हो चुकी है और जल्द ही वो बधाई दो की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके साथ-साथ हिट रीमेक में भी दिखाई देंगे। Also Read - किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है बॉलीवुड की इन हसीनाओं की वैनेटी वैन, आउटडोर शूट के दौरान नहीं सताती घर की याद