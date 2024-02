Janhvi Kapoor is angry to father Boney Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। अदाकारा जाह्नवी कपूर जल्दी ही तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर स्टारर मूवी 'देवरा' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस बेहद उत्साहित हैं। अदाकारा जाह्नवी कपूर इस फिल्म को लेकर इन दिनों कई इंटरव्यूज में दिलचस्प बातें बता चुकी हैं। अब कुछ दिनों पहले ही अदाकारा जाह्नवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर दिलचस्प बातें बताई थीं। फिल्ममेकर ने कंफर्म करते हुए कहा था कि वो जूनियर एनटीआर के बाद तेलुगु सुपरस्टार राम चरण और तमिल सुपरस्टार सूर्या के साथ भी एक फिल्म लेकर आने वाली हैं। जिसके बाद अदाकारा जाह्नवी कपूर के फैंस खुशी से झूमने लगे थे। ये खबरें इंस्टाग्राम की दुनिया में आग की तरह वायरल हो गईं। Also Read - Janhvi Kapoor Upcoming Movies: 'बवाल' मचा देंगी जाह्नवी कपूर की ये 8 अपकमिंग फिल्में, साउथ तक मचेगा तहलका

अदाकारा जाह्नवी कपूर ने अब इन खबरों पर तुरंत रिएक्ट किया है। साउथ एंटरटेनमेंट न्यूज के जाने-माने पोर्ट्ल ट्रैक टॉलीवुड की एक रिपोर्ट की मानें तो अदाकारा जाह्नवी कपूर ने इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा, 'मेरे पिता ने कुछ बयान दिए हैं जो उन्होंने बिना किसी से पूछे हुए जारी किए। मुझे लगता है कि अभी काफी जल्दबाजी होगा इन खबरों पर बात करना।' अदाकारा जाह्नवी कपूर ने ये भी कहा कि उनके पिता ने उनसे या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर्स से बात नहीं की थी और खुद इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बात नहीं करना चाहती जब तक कि इसका ऐलान न हो जाए।

जाह्नवी कपूर के इस बयान से लगता है कि बोनी कपूर ने गलती से उनकी फिल्मों को लेकर बयान दे दिया। अक्सर फिल्ममेकर्स ही अपनी मूवी की स्टारकास्ट का ऐलान करते हैं। ऐसे में फिल्मनिर्माता बोनी कपूर से गलती हो गई। उन्होंने गलती से एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों को लेकर बात कर दी। पिता के इन बयानों से एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर थोड़ा निराश दिखीं। हालांकि उन्होंने देवरा को लेकर मीडिया इंटरव्यूज में जमकर बात की है। इस मूवी को मेकर्स 10 अप्रैल 2024 के दिन रिलीज करने वाले हैं। तो क्या आप सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।