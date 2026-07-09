जाह्नवी कपूर ने कंधे पर उठाया ढोल और शिखर पहाड़िया संग जमकर किया डांस, देखें ये अनसीन वायरल वीडियो

कपूर खानदान की लाडली अंशुला कपूर की शादी के बाद आयोजित कॉकटेल पार्टी में जाह्नवी कपूर ने महफिल लूट ली. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

जाह्नवी कपूर ने कंधे पर उठाया ढोल

बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार में इन दिनों शहनाइयों की गूंज है और हर तरफ सिर्फ जश्न का माहौल है. फिल्ममेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर आखिरकार 6 जुलाई को अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. इस हाई-प्रोफाइल शादी के बाद एक ग्रैंड कॉकटेल पार्टी रखी गई थी, जहां बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की. सदाबहार रेखा से लेकर आलिया भट्ट तक, इस महफिल में कई बड़े सितारे नजर आएं. लेकिन इन सब के बीच, जिसने पूरी पार्टी की लाइमलाइट लूट ली, वो कोई और नहीं दुल्हन की छोटी बहन जाह्नवी कपूर थीं.

नीले सूट में जाह्नवी का अंदाज

अंशुला कपूर की शादी का हर फंक्शन किसी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म की तरह भव्य रहा. पिता बोनी कपूर और भाई अर्जुन कपूर के साथ दुल्हन की इमोशनल एंट्री से लेकर देर रात तक चली कॉकटेल पार्टी तक, हर नजारा देखने लायक था. इस पार्टी में जाह्नवी कपूर का एक ऐसा रूप देखने को मिला, जिसे देखकर फैंस उनके कायल हो गए हैं. जाह्नवी ने इस महफिल के लिए एक बेहद खूबसूरत नीले रंग का ट्रेडिशनल सूट चुना था. नीले सूट में सादगी और हुस्न का जलवा बिखेरते हुए जाह्नवी ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया.

कंधे पर ढोल और डांस

दुल्हन की बहन होने के नाते जाह्नवी कपूर पूरे जोश में थीं. पार्टी के दौरान जब ढोल बजना शुरू हुआ, तो जाह्नवी खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने सीधे ढोल बजाने वाले शख्स से ढोल लिया, उसे अपने गले और कंधे पर टांगा और पूरी ताकत से ताबड़तोड़ बीट्स बजाना शुरू कर दिया. जाह्नवी ढोल की थाप पर फुल फॉर्म में आकर दिल खोलकर झूम रही थीं. उनका यह बिंदास और देसी अंदाज देखकर वहां मौजूद हर कोई क्रेजी हो गया. खुद ढोल बजाने वाला मास्टर भी जाह्नवी की इस एनर्जी को देखकर दंग रह गया.

शिखर पहाड़िया ने भी दिया साथ

इस धमाकेदार वीडियो में जाह्नवी कपूर के साथ उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी फुल मस्ती के मूड में नजर आए. जाह्नवी जैसे ही ढोल बजाने लगीं, शिखर पहाड़िया उनके ठीक सामने आकर उन बीट्स पर भांगड़ा करने लगे. दोनों की यह ट्यूनिंग और केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रही है. इसके अलावा, बॉलीवुड के हरफनमौला दोस्त 'ओरी' भी कहां पीछे रहने वाले थे, वह भी ढोल की धुन पर पागलों की तरह नाचते हुए दिखे.

जाह्नवी कपूर का यह अनसीन और देसी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. ढोल बजाने वाले शख्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाह्नवी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें जाह्नवी थकी हुई लेकिन बेहद खुश नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.