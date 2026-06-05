Peddi: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' में हुआ Janhvi Kapoor के किरदार का अपमान? एक्ट्रेस के एक हिंट से खुल गया राज!

Peddi: राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) स्टारर पैन-इंडिया मेगा बजट फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) बीते दिन यानी 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्ट का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोगों को राम चरण का किरदार और एक्टिंग खूब पसंद आ रही है, वहीं जाह्नवी के रोल को भी पसंद किया जा रहा है, लेकिन उनके कैरेक्टर पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, फिल्म की स्क्रिप्ट और जाह्नवी के रोल को लेकर सबकुछ ठीक नहीं है. लोगों का कहना है कि, एक्ट्रेस के किरदार का अपमान किया गया है. वहीं इस पर अब जाह्नवी कपूर का रिएक्शन आया है.
मालूम हो कि, 'पेद्दी' मूवी (Peddi Movie) में जाह्नवी कपूर अच्चियम्मा के किरदार में नजर आ रही हैं, जो पेद्दी यानी राम चरण की लवर होती हैं. लेकिन दावा किया जा रहा है कि, फिल्म में कई सीन में एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है और कुछ सीन में तो राम चरण का किरदार उन्हें मारता भी है. इसे लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है, जिस पर जाह्नवी का रिएक्शन भी आया है.
दरअसल, एक इंस्टाग्राम पेज पर 'पेद्दी' को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राम चरण स्टारर पेद्दी इतनी बड़ी और महंगी फिल्म है, लेकिन उसमें लीडिंग महिला की काफी डिसरिस्पेक्ट की गई है. पोस्ट में कहा गया है कि, जहां मूवी में राम चरण के किरदार को सामाजिक-राजनीतिक अभियान का मौका मिलता है वहीं जाह्नवी के रोल को सिर्फ पेट के ऊपर वाले हिस्से का क्लोज-अप शॉट मिलता है. बता दें कि, मूवी में एक्ट्रेस के रोल को सिर्फ लव, ग्लैमर और डांस तक ही सीमित रखा गया है. जो उनके फैंस को पसंद नहीं आ रहा है.
पोस्ट में 350 करोड़ रुपए बजट वाली इस मूवी की आलोचना करते हुए कहा गया है कि, इसमें ह्यूमन आइडेन्टिटि को गलत तरीके से दिखाया गया है. पोस्ट में लिखा गया है कि, 'एक एक्ट्रेस पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जो असली टाइमलाइन है वो अलग स्टोरी बताती है.' इसमें ये भी कहा गया है कि, 'रिपोर्ट दिखाती है कि जाह्नवी कपूर ने प्रोडक्शन के दौरान इस पर सवाल भी उठाया था. उन्होंने एक प्रोफेशनल लाइन बनाई थी, लेकिन फाइनल एडिट को फुटेज से दूर रखा गया. यह वैसा केस नहीं है कि एक्ट्रेस ने अपने लिए स्टैंड लेने में सफल नहीं हुई. यहां डायरेक्टर है जिसने बाउंड्री को इग्नोर किया क्योंकि एक्ट्रेस का कॉन्सेप्ट उनके लिए मैटर कम था बॉक्स ऑफिस नंबर्स से.'
आपको बता दें कि, इस इंस्टा पोस्ट पर जाह्नवी कपूर ने रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को लाइक किया है, जिसे कई सारे यूजर्स ने नोटिस किया. हालांकि, इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उनके लाइक के बाद इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने इससे सहमति जातते हुए कमेंट्स किए हैं. वहीं जाह्नवी के लाइक को काफी लोग उनकी सहमति मान रहे हैं कि, एक्ट्रेस के किरदार का फिल्म में अपमान हुआ है.
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आपको बता दें कि, राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर ये फिल्म डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी है. जिसमें राम चरण और जाह्नवी के अलावा शिव राजकुमार, दिव्येन्दु शर्मा, बोमन ईरानी जैसे कई दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…