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जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, जब महज 15 की उम्र में एडल्ट साइट पर लीक हुई थीं तस्वीरें, एक्ट्रेस ने बयां किया सच

जाह्नवी कपूर ने अपने स्कूली दिनों का एक खौफनाक वाकया शेयर किया है, जब महज 15 साल की उम्र में उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें एक एडल्ट साइट पर वायरल कर दी गई थीं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे आज भी एआई-जनरेटेड तस्वीरें उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 12:08 PM IST

जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, जब महज 15 की उम्र में एडल्ट साइट पर लीक हुई थीं तस्वीरें, एक्ट्रेस ने बयां किया सच
janhavi kapoor

ग्लैमर की दुनिया जितनी चमक-धमक भरी दिखती है, इसके पीछे का अंधेरा उतना ही डरावना हो सकता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने हाल ही में अपने टीनएज के एक ऐसे कड़वे अनुभव को शेयर किया है, जिसने डिजिटल सुरक्षा और डीपफेक तकनीक पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जाह्नवी कपूर आज भले ही करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उनके लिए स्टारडम की यह राह आसान नहीं रही. हाल ही में एक पॉडकास्ट में जाह्नवी ने बताया कि इंटरनेट की गंदगी ने उन्हें तब निशाना बनाया था, जब उन्हें दुनिया की समझ भी ठीक से नहीं थी.

स्कूल की क्लास और वो खौफनाक पल

जाह्नवी कपूर ने बताया कि जब वह सिर्फ 15 साल की थीं, तब उन्होंने पहली बार अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें देखी थीं. उन्होंने बताया, "हमारे स्कूल में आईटी की क्लास चल रही थी. कुछ लड़के मजे के लिए उन एडल्ट साइट्स को ब्राउज कर रहे थे और अचानक वहां मेरी तस्वीरें सामने आ गईं. वह एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला था." एक कम उम्र की लड़की के लिए स्कूल जैसे सुरक्षित माहौल में ऐसी स्थिति का सामना करना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था.

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एआई और फेक इमेज का नया जाल

आज के दौर में तकनीक और भी घातक हो गई है. जाह्नवी ने चिंता जताई कि अब एआई-जनरेटेड तस्वीरें इस कदर असली लगती हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं. उन्होंने कहा, "इंटरनेट पर मेरी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें मैंने वैसे कपड़े कभी पहने ही नहीं और न ही वैसे पोज दिए. दुख की बात यह है कि कई ऑफिशियल न्यूज पेज भी इन्हें असली मानकर शेयर कर देते हैं." जाह्नवी के अनुसार, इसका असर उनके प्रोफेशनल करियर पर भी पड़ता है. अगर वह किसी फिल्म में कुछ पहनने से मना करती हैं, तो लोग उन फेक तस्वीरों का हवाला देकर उनपर सवाल उठा सकते हैं.

जाह्नवी ने कही ये बात

जाह्नवी कपूर ने एक बहुत ही गहरी बात कही कि एक स्टार किड होने के नाते उनके लिए शिकायत करना भी मुश्किल हो जाता है. समाज का नजरिया कुछ ऐसा होता है कि "तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिला है, तो थोड़ा ये सब सह लो, शिकायत मत करो." इसी सोच के कारण उन्हें लगता है कि उनकी आवाज में वह विश्वसनीयता या ताकत नहीं है जो इस मुद्दे को गंभीरता से उठा सके. उन्हें डर रहता है कि खुलकर बोलने पर लोग उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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