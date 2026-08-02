21 साल पुरानी ड्रेस पहन ब्वॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग रोमांटिक हुईं Janhvi Kapoor! एक्ट्रेस का ये रूप देख फैंस हुए दीवाने

Janhvi Kapoor ने दोस्त की शादी से बॉयफ्रेंड Shikhar Pahariya संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने 21 साल पुराना गाउन पहनकर जमकर कहर बरपाया.

21 साल पुराने गाउन में जान्हवी कपूर ने लूटी महफिल

Janhvi Kapoor Romantic With Shikhar Pahariya: पैन इंडिया स्टार बनकर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और शिखर पहाड़िया (Shikhar Pahariya) का रिश्ता अब किसी से भी छिपा नहीं है. दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है, यहां तक की जान्हवी और शिखर कई बार एक-दूसरे के फैमिली फंक्शन्स में भी साथ नजर आ चुके हैं. वहीं इसी बीच दोनों की कुछ तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस अपने ब्वॉयफ्रेंड पर सरेआम प्यार लुटाती नजर आ रही हैं. दोनों की ये रोमांटिक तस्वीरें इंटरनेट पर आग लगा रही हैं.

शिखर पहाड़िया संग रोमांटिक हुईं Janhvi Kapoor

जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) हाल ही में अपनी एक करीबी दोस्त की शादी में पहुंचीं, हालांकि इस बार जाह्नवी ने सिर्फ अपनी मौजूदगी से नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक आउटफिट्स से पूरी महफिल लूट ली. वेस्टर्न ग्लैमर से लेकर ट्रेडिशनल लुक तक, उन्होंने हर फंक्शन में हरे रंग को अलग-अलग अंदाज में कैरी किया और साबित कर दिया कि अगर स्टाइल सही हो, तो एक ही रंग भी हर बार बिल्कुल नया लग सकता है. लेकिन आउटफिट्स के साथ-साथ एक्ट्रेस अपने ब्वॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग रोमांटिक अंदाज से भी फैंस को दीवाना बना लिया है.

हाथों में हाथ डाले नजर आए शिखर और Janhvi

एक्ट्रेस इस शादी में अपनी पूरी फैमिली बहन खुशी कपूर और पिता बोनी कपूर के साथ-साथ ब्वॉयफ्रेंड शिखर पहाड़ियां संग नजर आ रही हैं. लेकिन शिखर संग जान्हवी की बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. दोनों को साथ में काफी खुशनुमा अंदाज में देखा जा सकता है. दोनों हाथों में हाथ डाले पोज देते दिख रहे हैं. वहीं, एक तस्वीर में शिखर और जान्हवी स्टेज पर साथ में परफॉर्म करते दिखे हैं. उनकी इन फोटोज ने तो सोशल मीडिया पर आते ही आग लगा दी है. हर कोई दोनों की तारीफ कर रहा है. वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस आउटफिट्स की तो जान्हवी ने 21 साल पुराना गाउन पहनकर पूरी महफिल ही लूट ली.

21 साल पुराने विंटेज वर्साचे गाउन में बिखेरा ग्लैमर

जाह्नवी के सबसे खास लुक्स में से एक था Versace के साल 2005 के आर्काइव कलेक्शन का शानदार गाउन. एमराल्ड और टील ग्रीन शेड्स वाले इस बॉडी-हगिंग गाउन में हॉल्टर नेक, रुच्ड डिटेलिंग और हाई-थाई स्लिट थी, जिसने उनके लुक में ग्लैमरस टच जोड़ दिया. उन्होंने इस लुक को ज्यादा एक्सेसरीज से ओवरलोड नहीं किया. सिर्फ स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने और सॉफ्ट वेवी हेयर, ग्लोइंग मेकअप और नैचुरल लुक के साथ पूरे आउटफिट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया. उनका ये लुक अब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.

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जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Photos) ने इंस्टाग्राम पर शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटो में वह दोस्तों, बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया और शादी के यादगार पलों के साथ नजर आ रही हैं. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तस्वीरें इतनी क्यूट थीं कि पोस्ट किए बिना रह नहीं पाई.'

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मनीष मल्होत्रा के लहंगे में दिखा Janhvi Kapoor का देसी अंदाज

आपको बता दें कि, शादी के ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए जाह्नवी ने मनीष मल्होत्रा का कस्टम मेड मिंट और पेस्टल ग्रीन लहंगा चुना. इस लहंगे में फिशटेल स्कर्ट पर सीक्विन और बारीक कढ़ाई का खूबसूरत काम किया गया था. वहीं, उन्होंने सिंपल ब्लाउज की जगह स्वीटहार्ट नेकलाइन और कीहोल कट-आउट वाला मॉडर्न ब्लाउज पहना, जिसने पूरे लुक को स्टाइलिश बना दिया. शीर ट्यूल दुपट्टा, डायमंड ईयररिंग्स, एम्बेलिश्ड पोटली बैग और लो बन हेयरस्टाइल के साथ उनका यह देसी लुक बेहद एलिगेंट नजर आया. न्यूड मेकअप ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. एक्ट्रेस की ये फोटोज अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…