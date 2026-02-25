ENG हिन्दी
'तुम आज जैसे आदमी…', 'मिस्ट्री गर्ल' की खबरों के बीच जैस्मीन भसीन का पोस्ट हुआ वायरल, अली गोनी के बर्थडे पर कही ये बात

जैस्मिन भसीन और अली गोनी का रिश्ता हमेशा सुर्खिंयों में रहता है. आज अली गोनी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर जैस्मिन भसीन ने एक प्यारा सा नोट लिखा है. एक्ट्रेस ने अपने पहली नजर के प्यार के बारे में बताया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 25, 2026 5:23 PM IST

टेलीविजन जगत की सबसे हसीन और मासूम अदाकारा जैस्मिन भसीन एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. 'बिग बॉस 14' की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट रहीं जैस्मिन की लोकप्रियता शो के बाद सातवें आसमान पर पहुंच गई, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे उनके पार्टनर अली गोनी का साथ हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा. हाल ही में अली गोनी के जन्मदिन के अवसर पर जैस्मिन ने एक ऐसा इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसने न केवल फैंस का दिल जीत लिया.

27 साल के उस लड़के…

जैस्मिन ने अपनी पोस्ट में अली के साथ बिताए गए सालों को याद करते हुए एक बेहद पर्सनल और दिल को छू लेने वाली बात लिखी. उन्होंने अली के व्यक्तित्व में आए बदलावों की सराहना करते हुए कहा कि जब मैं तुमसे मिली थी, तो तुम 27 साल के लड़के थे. तुम्हारे सपने, ख्वाहिशें, प्यार सब बेहिसाब थी. तुम आज जैसे आदमी बनते देखना मुझे हैरान कर देता है अली. सच कहूं तो हां, यह एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वह है तुम्हारे लिए मेरा प्यार. आज भी मुझे वह पहला पल याद है, जैसे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया हो. और मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है.

जैस्मिन का सरेआम इजहार

अक्सर कपल्स अपने रिश्ते को लेकर थोड़े रिजर्व रहते हैं, लेकिन जैस्मिन ने बहुत ही बेबाकी से अपने जज्बात बयां किए. उन्होंने बताया कि अली के लिए उनका प्यार पहली नजर वाला था. जैस्मिन ने न केवल प्यार जताया, बल्कि एक सच्चे पार्टनर की तरह अली के सपने का भी सम्मान किया. उन्होंने लिखा कि “चाहे हम साथ हों या अलग, मेरी बस यही दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, चमकते रहो, और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो. क्योंकि मैं जानती हूं और तुम हमेशा यह कहते हो, तुम्हारे सपनों के सच होने से ज्यादा बड़ा या जरूरी कुछ नहीं है. जन्मदिन मुबारक हो अली गोनी.

बिग बॉस से शुरू हुई थी ये कहानी

बता दें कि जैस्मिन और अली की दोस्ती सालों पुरानी थी, लेकिन 'बिग बॉस 14' के घर के अंदर इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. नेशनल टेलीविजन पर इनकी केमिस्ट्री को इतना पसंद किया गया कि फैंस ने इन्हें 'JasLy' (जैसली) का नाम दे दिया. आज यह जोड़ी टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक मानी जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

