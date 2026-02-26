ENG हिन्दी
जावेद अख्तर ने तापसी की फिल्म ‘अस्सी’ को बताया 'मास्टरपीस', बोले- ‘यह दिल और दिमाग दोनों…’

अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी 'अस्सी' फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है. क्रिटिक्स से लेकर आलोचक भी इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहें हैं. अब लेखक जावेद अख्तर ने भी इस की तारीफ की है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 26, 2026 1:33 PM IST

assi film

सिनेमा की दुनिया में जब जावेद अख्तर जैसा दिग्गज किसी फिल्म को 'मास्टरपीस' का टैग दे दे, तो समझ लीजिए कि उस फिल्म की कहानी हद से ज्यादा शानदार है. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी ‘अस्सी’ इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म में तापसी पन्नू ने बेहद शानदार एक्टिंग की है. जावेद अख्तर ने इस फिल्म को लेकर कई बातें कही हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ‘अस्सी’ को आज के दौर का सबसे जरूरी सिनेमा माना जा रहा है.

जावेद अख्तर ने फिल्म के लिए कही ये बात

आमतौर पर फिल्में या तो मनोरंजन के लिए होती हैं या फिर किसी गंभीर सामाजिक मुद्दे पर ज्ञान देने के लिए. लेकिन जावेद अख्तर के अनुसार, 'अस्सी' उन फिल्मों की लिस्ट में आती है, जो एक ही समय में इमोशनल और बौद्धिक लेवल पर प्रहार करती है. हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा: "कुछ तस्वीरें आपके दिल को छूती हैं और कुछ फिल्में बौद्धिक स्तर पर काम करती हैं, वे आपके दिमाग को उलझाती हैं. लेकिन बहुत कम फिल्में एक ही समय में आपके दिल और दिमाग दोनों को छूने में कामयाब होती हैं. मेरा मानना है कि ‘अस्सी’ ऐसी ही एक फिल्म है.’

जावेद अख्तर ने की तारीफ

जावेद अख्तर ने फिल्म की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ‘अस्सी दर्शकों को कोई रेडीमेड समाधान नहीं परोसती. अक्सर सामाजिक ड्रामा फिल्मों के अंत में एक अच्छा समाधान दिखा दिया जाता है, लेकिन यह फिल्म अलग है. यह समाज के उन असहज पहलुओं को सामने रखती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. फिल्म खत्म होने के बाद आप थिएटर से खाली हाथ नहीं बल्कि अपने साथ कई ऐसे सवाल लेकर जाते हैं, जो आपको अपने आसपास की दुनिया और व्यवस्था पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं.

कहानी की गहराई और तापसी का जादू

जावेद अख्तर का मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने समाज और देश में हो रही घटनाओं के प्रति सचेत है, वह इस फिल्म से खुद को जुड़ा हुआ पाएगा. तापसी पन्नू, जो अपनी लीक से हटकर फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने 'अस्सी' के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इन किरदारों को निभाने में माहिर हैं. जावेद साहब ने फिल्म की प्रस्तुति की तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म अंत में दर्शकों को जवाब और सवाल के रास्ते पर छोड़ देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

