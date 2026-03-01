जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा, इजराइल-अमेरिका के हवाई हमले पर बोले 'हदें पार कर दी हैं'...

ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए युद्ध पर भारतीय सेलेब्स ने बेबाकी से अपनी राय रखी है. इस युद्ध की जावेद अख्तर ने कड़ी निंदा की है. वहीं चीन ने भी इस युद्ध को लेकर चिंता जताई है. आइए जानते हैं...

मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले में ईरान के बड़े नेता खामेनेई की मौत की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तहलका मच गया है. इस सैन्य कार्रवाई पर बॉलीवुड के बेबाक गीतकार जावेद अख्तर और एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. यहां जानिए इस मुद्दे पर किसने क्या कहा और इलिबल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है.

जावेद अख्तर का तीखा प्रहार

सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए मशहूर जावेद अख्तर ने 1 मार्च को 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस हमले को मर्यादा का उल्लंघन बताया. जावेद अख्तर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "मेरे ख्याल से इस बार ट्रंप और इजरायल ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए माफ किया गया और ईरान के साथ इराक जैसा बर्ताव करने के लिए थोड़ी और छूट दी गई तो चीन पर से दुनिया में भरोसा उठ जाएगा. नेतन्याहू और ट्रंप जैसे धौंस जमाने वाले दूसरों को मजबूर कर रहे हैं कि वे मजबूरन जवाब दें. इन्होंने दूसरों के पास दूसरा कोई चारा नहीं छोड़ा है." जावेद अख्तर का यह बयान साफ इशारा करता है कि वे इस हमले को वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं.

अबू धाबी से ईशा गुप्ता का मैसेज

दूसरी ओर, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, जो इस वक्त अबू धाबी में हैं, ने वहां के तनावपूर्ण माहौल पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन फैंस और करीबियों को जानकारी दी जो उनकी सलामती के लिए परेशान थे. ईशा ने अपने पोस्ट पर लिखा कि "हालात भयावह हैं और मुश्किलभरे भी. लेकिन भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं. हमें सरकार पर भरोसा है कि वह हमारी सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं सभी के लिए दुआ कर रही और उम्मीद कर रही कि जल्द घर लौट आऊंगी"

चीन की कड़ी चेतावनी

इस हमले पर चीन ने भी अपना बयान दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने इस ऑपरेशन की तीखी निंदा करते हुए इसे इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताया है. चीन ने इसपर अपना बयान देते हुए कहा है कि खामेनेई पर हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है. यह यूएन चार्टर के मकसद और सिद्धांतों और इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक नियमों को रौंदता है. चीन इसका कड़ा विरोध करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है. हम सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकने, तनावपूर्ण स्थिति को और न बढ़ाने और मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

