नीतीश कुमार हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी पर भड़के जावेद अख्तर, कहा- 'बिना शर्त उस महिला से माफी मांगे�...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है. राखी सावंत और सना खान के बाद अब इस मामले में जावेद अख्तर भी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार को उस महिला से माफी मांगने को भी कहा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींचने की घटना अब एक नेशनल कॉन्ट्रोवर्सी में बदल गई है. जायरा वसीम, सना खान और राखी सावंत के बाद अब मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है, बल्कि उन्हें एक नसीहत भी दी है. यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पटना में 1,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. जब डॉ. नुसरत परवीन मंच पर अपना सर्टिफिकेट लेने गईं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक उनका नकाब खींच दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस हरकत से महिला डॉक्टर काफी अन्कॉफ्टेबल हो गईं थीं. वहीं इस घटना की वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है. इस मामले में अब जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जावेद अख्तर ने मुख्यमंत्री को कही ये बात

जावेद अख्तर, जो अक्सर अपनी बेबाकी और प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं, ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से 'पर्दा प्रथा' या पारंपरिक रूढ़ियों के समर्थक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए. जावेद अख्तर ने लिखा है कि "जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं" लेकिन श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया, वह किसी भी तरह सही नहीं माना जा सकता, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से 'बिना शर्त' माफी मांगनी चाहिए."

इन बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्शन

जावेद अख्तर से पहले बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने नीतीश कुमार को उनके इस व्यवहार पर अपना रिएक्शन दिया है.

'दंगल' एक्ट्रेस जायरा वसीम ने इसे 'सत्ता का अहंकार' करार दिया. उन्होंने कहा कि किसी महिला की शालीनता कोई खिलौना नहीं है. एक मुख्यमंत्री द्वारा मुस्कुराते हुए किसी का नकाब खींचना यह दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी सीमाओं को भूल चुके हैं. वहीं सना खान की ने कहा कि वह उस दृश्य को देखकर इतनी आहत थीं कि उनका मन मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने का कर रहा था. उन्होंने पीछे खड़े उन लोगों पर भी निशाना साधा जो इस अपमानजनक हरकत पर 'गधों' की तरह हंस रहे थे. इस मामले में राखी सावंत ने भी अपनी बात कही. राखी ने हमेशा की तरह अपनी 'देसी' अंदाज में नीतीश कुमार को घेरते हुए पूछा कि यदि सरेआम कोई उनकी धोती खींच दे, तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

