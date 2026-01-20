'मान लो अब तुम वैसा काम नहीं कर सकते', जावेद अख्तर ने ठुकरा दिया था 'बॉर्डर 2' का ऑफर

Javed Akhtar Rejected Border 2 Offer: जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने का ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया. गीतकार ने इसके पीछे का कारण भी बताया है.

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) के रिलीज के दिन घट रहे हैं लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने रही इस फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है और इसे देखने के लिए लोग बेकरार हो रहे हैं. इसी बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर रिएक्शन दिया है. जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्हें फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से मना कर दिया था. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

जावेद अख्तर ने कहा- क्रिएटिविटी का दिवालियापन हो गया

जावेद अख्तर ने 'इंडिया टुडे' से बात करते हुए कहा, 'बॉर्डर 2 के मेकर्स ने मुझ फिल्म के लिए गाना लिखने के लिए अप्रोच किया था लेकिन मैंने मना कर दिया था. सच में लगता है कि ये एक तरह की क्रिएटिविटी का दिवालियापन है. आपके पास एक पुराना गाना है, जो पहले बहुत हिट था और तुम उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़कर उसे फिर से लाना चाहते. या तो नए गाने लाओ या फिर मान लो कि अब तुम वैसे स्तर का काम नहीं कर सकते. जो बीत गया है, उसे बीतने दो. उसे दोबारा बनाने की क्या जरूरत है.' जावेद अख्तर ने आगे कहा, 'साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत हमारे सामने आई थी. इस फिल्म के गाने काफी शानदार थे लेकिन हमने उन गानों का इस्तेमाल ही नहीं किया. हमने बिल्कुल नए गाने लिखे जो पूरी तरह से अलग थे. ये गाने लोगों को खूब पसंद आए. अब आप नई फिल्म बना रहे हो तो नए गाने बनाओ. पुराने पर क्यों डिपेंड हो. आपने खुद मान लिया है कि हम वैसा नहीं कर पाएंगे. तो बस पुरानी शान के साथ जीते रहो.'

फिल्म 'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट

फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर बात करें तो इसे एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, आन्या सिंह जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'बॉर्डर 2' को टी-सीरीज के साथ जेपी दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं. 23 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

