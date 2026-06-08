90s में Jaya Bachchan के साथ डायरेक्टर ने की थी 'घिनौनी' हरकत? Peddi विवाद के बीच एक्ट्रेस ने खोला बड़ा राज!

Jaya Bachchan News: राम चरण-जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' के विवादित सीन्स पर जया बच्चन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इस मुद्दे पर गुस्सा जाहिर किया है और अपने साथ हुए एक वाकये का किस्सा सालों बाद खोला है.

जया बच्चन का शॉकिंग खुलासा!

Jaya Bachchan on Janhvi Kapoor Peddi Controversy: राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के रिलीज के बाद से ही इसमें जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) को दिखाए जाने और उनपर फोकस कैमरा एंगल को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है. इस मुद्दे पर अब तक कई हसीनाएं अपनी बात रख चुकी हैं. वहीं अब इस पर बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने सिनेमा में महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह दिखाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है और इस बात पर जोर दिया कि, फिल्म के सेट पर ही ऐसे मुद्दों को तुरंत उठाया जाना बेहद जरूरी है.

Peddi विवाद के बीच एक्ट्रेस ने खोला बड़ा राज!

'डेक्कन क्रॉनिकल' को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपने एक्टिंग करियर का एक निजी किस्सा याद किया, जब उन्हें लगा कि एक डायरेक्टर ने उन्हें पर्दे पर गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की थी. जया बच्चन ने बताया कि उस वक्त उन्होंने इस पर कड़ा स्टैंड लिया था और यह सुनिश्चित किया था कि ऐसा दोबारा कभी न हो. जया बच्चन ने कहा, 'मेरे साथ किसी ने कभी अपनी हद पार करने की हिम्मत नहीं की. सिर्फ एक बार मुझे यह कड़वा अनुभव हुआ था जब एक डायरेक्टर ने मुझे ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की थी. उसके बाद मैंने उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया.'

जया बच्चन के साथ डायरेक्टर ने की थी 'घिनौनी' हरकत?

इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए बताया कि, ये किस्सा मनोज कुमार स्टारर फिल्म 'शोर' के दौरान का है, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रीटवॉकर का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस ने कहा कि, डायरेक्टर चाहते थे कि उनका किरदार पूरी फिल्म में एक खास तरह के बोल्ड कपड़ों में दिखे. इसके लिए उन्हें बॉडी के ऊपरी हिस्से पर दुपट्टा के बिना घाघरा-चोली पहनने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं मानी और उन्होंने शरीर को दुपट्टे से ढकने की जिद की, जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था.

जान्हवी कपूर के किस सीन पर हो रहा है विवाद?

जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दें कि, 4 जून 2026 को रिलीज हुई राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब दर्शकों ने फिल्म के कई सीन्स पर आपत्ति जताई, जिनमें कैमरा बार-बार जान्हवी कपूर की नाभि, कमर और क्लीवेज पर फोकस करता है. वहीं एक खास सीक्वेंस को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, जिसमें राम चरण का किरदार जान्हवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को उसकी मर्जी के बिना किस करता है और बाद में अपनी इस हरकत को प्यार का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है.

बढ़ते विवाद के बीच डायरेक्टर ने मांगी माफी

हालांकि, जान्हवी कपूर के सीन्स को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों की प्रितक्रियाएं सामने आई है. वहीं चौतरफा आलोचना झेलने के बाद फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने पब्लिकली माफी मांगी और ऐलान किया कि इन विवादित सीन्स को फिल्म से हटा दिया जाएगा. डायरेक्टर ने अपने बयान में आगे दर्शकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया और कहा कि, वह आगे ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा सावधान रहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…