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जितेंद्र की इस आदत पर फिदा थीं एक्ट्रेसेस, मौसमी चटर्जी ने किया खुलासा

Moushumi Chatterjee On Jeetendra Habit: वेटरन एक्टर जितेंद्र की खास आदत को लेकर मौसमी चटर्जी ने खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी फिल्म सेट पर क्या आदत थी.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 17, 2026 4:44 PM IST
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जितेंद्र और मौसमी चटर्जी ने साथ में काम किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स की बात की जाएगी तो दिग्गज अभिनेता जितेंद्र (Jeetendra) का नाम जरूर लिया जाएगा. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं. हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों तक ले जाने में जितेंद्र का बड़ा हाथ है. उन्होंने एक्टिंग के साथ ही अपनी अच्छी आदतों से लोगों के बीच खास जगह बनाई है. उन्होंने इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया है. जितेंद्र की को-स्टार रहीं वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) ने उनको लेकर कई खुलासे किए हैं. इनमें उनकी अच्छी आदतें भी शामिल हैं. मौसमी चटर्जी ने जितेंद्र के साथ काम करने के पुराने दिनों को याद करते हुए अपना अनुभव बताया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

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जितेंद्र शूटिंग के दौरान करते थे बहुत मेहनत

एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने कहा कि जितेंद्र बहुत मेहनती एक्टर थे और फिल्ममेकर्स के पसंदीदा कलाकारों में गिने जाते थे. दरअसल, मौसमी चटर्जी और रीना रॉय कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंची थीं. इस दौरान दोनों एक्ट्रेसेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. मौसमी चटर्जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जितेंद्र प्रोड्यूसर के आदमी थे क्योंकि वह कभी अपने काम से लापरवाही नहीं करते थे.' एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'अगर शूटिंग की सुबह साढ़े नौ बजे से होनी है तो जितेंद्र सुबह साढ़े आठ बजे तक तैयार होकर सेट पर पहुंचे जाते थे. इसके साथ ही वह बाकी कलाकारों और टीम को भी समय पर तैयार होने के लिए कहते थे. वह बार-बार सभी से कहते थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि शूटिंग समय पर शुरू हो सके.'

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जितेंद्र की आदत की रीना रॉय भी थीं कायल

मौसमी चटर्जी ने आगे कहा, 'जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक इसलिए टिक पाए क्योंकि उनमें मेहनत और समय की पाबंदी थी. उस दौर में सभी एक्टर ऐसे नहीं थे. कुछ कलाकार अपनी मर्जी से बहुत देर से सेट पर पहुंचते थे, जिससे शूटिंग में देरी होती थी.' वहीं रीना रॉय ने भी जितेंद्र की आदत की तारीफ की. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब पूरी टीम किसी दूसरी जगह बाहर शूटिंग के लिए जाती थी, तब भी जितेंद्र सबसे पहले तैयार रहते थे. वह होटल के रिसेप्शन से फोन करके बाकी कलाकारों को उठाते थे और कहते कि आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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