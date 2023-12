Jeetendra Kapoor meets Junior Mehmood: दिग्गज अभिनेता और गुजरे जमाने के जाने-माने कॉमेडी स्टार जूनियर महमूद ने बीते कई दिनों से बीमार हैं। फिल्म स्टार जूनियर महमूद कैंसर के चौथे चरण में हैं। जिसकी वजह से वो काफी लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं। बीते दिनों बीमार जूनियर महमूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिसमें जाने-माने अभिनेता और कॉमेडी स्टार जॉनी लीवर उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। जॉनी लीवर ने अपने दोस्त जूनियर महमूद से काफी देर बात की और उनका हालचाल पूछा था। ये वीडियो वायरल होने के बाद कई और सितारे उनसे मिलने पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक जूनियर महमूद ने इस दौरान अपने दोस्त सचिन पिलगांवकर और फिल्म स्टार जितेंद्र कपूर से मिलने की इच्छा जताई थी। Also Read - नहीं रहे जूनियर महमूद, कैंसर से जूझते हुए दी जान

जितेंद्र और सचिन पिलगांवकर के साथ जूनियर महमूद ने कई फिल्मों में काम किया था। जूनियर महमूद ने जितेंद्र कपूर के साथ सुहाग रात, परिवार, विश्वास, कारवां और अपना बना लो जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान ही उनकी गहरी दोस्ती हुई थई। जितेंद्र कपूर के साथ इस दौरान अभिनेता जॉनी लीवर भी साथ में थे। दोनों ने काफी देर तक जूनियर महमूद से मुलाकात की। इस वक्त जितेंद्र भी पूरी तरह भावुक दिखे। अपने दोस्त जूनियर महमूद की खराब हालत देख फिल्म स्टार की आंखों में आंसू आ गए। जितेंद्र से मुलाकात कर जूनियर महमूद की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इतना ही नहीं, जूनियर महमूद से मिलने उनके दोस्त सचिन पिलगांवकर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी जूनियर महमूद का हाल जाना और परिवार से भी मुलाकत की। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सामने आईं ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram

Papa is in touch and visited him today . ??❤️

— Shriya Pilgaonkar (@ShriyaP) December 5, 2023