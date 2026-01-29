भूरे बाल और पिचके गाल... मस्कुलर बॉडी छोड़ क्यों हड्डी हुए John Abraham? तस्वीरें देख परेशान हुए फैंस

John Abraham: बॉलीवुड में अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए जाने-जानें वाले एक्टर जॉन अब्राहम की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनका लुक देखकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं.

John Abraham New Look: बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) अपनी एक्टिंग और एक्शन सीन्स के अलावा अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं. लेकिन उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखकर उनके चाहने वाले परेशान हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जॉन अब्राहम (John Abraham New Look) की लटेस्ट फोटोज में एक्टर अपने क्रू मेंबर्स के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनका लुक देखकर फैंस के बीच खलबली मच गई है.

वायरल हुआ John Abraham का नया लुक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉन अब्राहम (John Abraham Photos) की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो वैनिटी वैन के अंदर अपनी टीम के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे उनके भूरे बाल और पिचके गाल... इन फोटोज में एक्टर का हेयरस्टाइल और बालों रंग बदला हुआ नजर आ रहा है. फोटोज में जॉन के बालों का कलर हल्के भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सफेद और ग्रे झलक भी साफ दिख रही है. साथ ही वे काफी दुबले-पतले नजर आ रहे हैं, जिससे उनका पूरा लुक काफी बदला-बदला दिखाई दे रहा है.

TRENDING NOW

बदले लुक में साफ दिखी सादगी

फोटोज में जॉन को एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए देखा जा सकता है, जिसमें उनकी सादगी साफ-साफ झलक रही है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि वो किस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि, ये नया लुक और बॉडी ट्रांसफॉर्मेंशन एक्टर के किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट (John Abraham Upcoming Movie) का हिस्सा हो सकता है. लेकिन जॉन के फैंस उनका ये लुक देखकर काफी परेशान हो गए हैं और उन्हें एक्टर के सेहत की फिक्र होने लगी है.

John Abraham का लुक देख परेशान हुए फैंस

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स वायरल हुईं, लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आने शुरू हो गए. जहां कुछ लोग उनके इस नए अवतार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. कुछ फैंस इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने पूछ लिया 'क्या जॉन बीमार हैं?'

Hi rafties, sorry, no new post today. I've only found a few tweets regarding our prince, so I’ve added them onto yesterday's post. ?https://t.co/rAVcEPmeyO

I'll blog again on THURSDAY. Tons of love to all. ?@TheJohnAbraham #JohnAbraham ?? pic.twitter.com/84NeYNxSXv — Venetia Sarll (@VenetiaSarll) January 27, 2026

टिकाऊ फिटनेस की वकालत करते हैं एक्टर

आपको बता दें कि, जॉन अब्राहम को लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फिट अभिनेताओं में गिना जाता है. वो अपनी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, सख्त वर्कआउट रूटीन और डाइट के लिए जाने जाते हैं. वो हमेशा शॉर्टकट के बजाय टिकाऊ फिटनेस की वकालत करते रहे हैं. फिलहाल फैंस को बस इंतजार है कि क्या जॉन का ये नया लुक किसी बड़े पर्दे के रोल का हिस्सा है? अगर हां...तो ये कौन सी फिल्म है कब रिलीज होगी वगैरह-वगैरह....

Read more