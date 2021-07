Shah Rukh-Deepika की Pathan में खूंखार आतंकवादी बनेगा ये एक्टर!! जानें नाम

John Abraham to play a Ruthless Terrorist in Pathan: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) जैसी अदाकाराएं नजर आएंगी। यशराज बैनर के अंतर्गत बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्पाई की भूमिका में दिखाई देंगे। भारतीय स्पाई फिल्मों की कहानी अक्सर देश की सुरक्षा के आसपास घूमती है और शाहरुख खान की पठान भी इससे अलग नहीं होने वाली है। खबरें हैं कि शाहरुख खान की पठान की कहानी भी देश की सुरक्षा के आसपास घूमती दिखाई देगी, जिसमें दर्शकों को शानदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। Also Read - Pathan: Deepika Padukone ने शुरू की Shah Rukh Khan स्टारर फिल्म की शूटिंग, सेट पर स्पॉट हुईं एक्ट्रेस

फिल्म पठान को लेकर सामने आई ताजा जानकारी की मानें तो कलाकार जॉन अब्राहम (John Abraham) इसमें खूंखार आतंकवादी की भूमिका में दिखेंगे। बॉलीवुड हंगामा में छपी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ‘फिल्म पठान में जॉन अब्राहम एक ऐसे इंसान की भूमिका में दिखेंगे, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं है, वो केवल अपने धर्म को मानता है। वो एक फियरलैस अंडरकवर आतंकवादी है।’

कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि जॉन अब्राहम फिल्म पठान में बड़े रशियन माफिया के रूप में दिखेंगे। सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है कि जॉन अब्राहम पठान में रशियन माफिया नहीं बल्कि रशियन माफिया के लिए काम करने वाले एक बेखौफ गुंडे के किरदार में दिखेंगे। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मिलकर इसी गुंडे के पीछे भागते दिखेंगे और मिलकर एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे। Also Read - Atlee की फिल्म के लिए Shah Rukh Khan ने कसी कमर, BTS फोटो ने मचाई हलचल !!

बताते चलें कि फिल्म पठान में सलमान खान (Salman Khan) स्पेशल कैमियो करते दिखाई देंगे। वो टाइगर के अवतार में पठान की मदद करने के लिए आएंगे। सुनने में आ रहा है कि सलमान खान की एंट्री के लिए यशराज बैनर ने एक महंगा एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया है, जिसे देख दर्शक चौंक जाएंगे। Also Read - Shah Rukh Khan को धूल चटाने धाकड़ अंदाज में Pathan के सेट पर पहुंचे John Abraham, ब्रेक के बाद फिर शुरू शूटिंग !!