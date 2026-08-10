'जोरू का गुलाम' के डायरेक्टर शकील नूरानी की शर्मनाक करतूत, यौन उत्पीड़न और वीडियो बनाने के आरोप में हुए गिरफ्तार

'जोरू का गुलाम' और 'बड़े दिलवाला' जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर शकील नूरानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है.

डायरेक्टर शकील नूरानी की शर्मनाक करतूत

हिंदी सिनेमा जगत से एक बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. 90 के दशक में गोविंदा की सुपरहिट फिल्म 'जोरू का गुलाम' जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन और निर्माण करने वाले दिग्गज डायरेक्टर शकील नूरानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 73 साल के शकील नूरानी पर एक 33 साल की एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न, नशा देने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकी देने जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है और अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

फिल्म में काम देने के बहाने बुलाया था घर

मुंबई की मालवानी थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला एक नए फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि डायरेक्टर शकील नूरानी ने पीड़िता को अपने आगामी प्रोजेक्ट पर बातचीत और स्क्रिप्ट डिस्कशन के बहाने मुंबई के मालवणी स्थित अपने आवास पर बुलाया था.

पीड़िता का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद शकील नूरानी ने उन्हें धोखे से किसी पेय पदार्थ में नशीली चीज मिलाकर पिला दी. इसके बाद जब एक्ट्रेस बेहोश होने लगीं, तो डायरेक्टर ने उनके साथ जबरदस्ती की और उनका शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस घिनौनी करतूत के दौरान आरोपी ने चुपके से एक्ट्रेस का वीडियो भी बना लिया, ताकि बाद में उसे हथियार बनाकर पीड़िता को चुप कराया जा सके और ब्लैकमेल किया जा सके.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर मालवानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की और शकील नूरानी को धर दबोचा. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(M), 123, 351(2) और 88 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को बोरीवली हॉलिडे कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने मामले की निष्पक्ष जांच और सबूत जुटाने के लिए शकील नूरानी को 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया.

बॉलीवुड में कई बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं नूरानी

73 साल के शकील नूरानी बॉलीवुड का एक पुराना नाम रहे हैं. उन्होंने 90 के दशक और उसके बाद कई कमर्शियल फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया है. उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में साल 2000 में आई गोविंदा और ट्विंकल खन्ना स्टारर 'जोरू का गुलाम' और साल 1999 की फिल्म 'बड़े दिलवाला' शामिल हैं. हालांकि, इस उम्र में इतने गंभीर और शर्मनाक आपराधिक मामले में नाम आने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.