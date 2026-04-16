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Jubin Nautiyal ने देहरादून की वादियों में गुपचुप रचाई शादी! बचपन की दोस्त को बनाया हमसफर, फैंस हुए हैरान

Jubin Nautiyal Marriage: मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल को लेकर खबर आ रही है कि, उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. कहा जा रहा है कि, सिंगर ने ग्रैंड वेडिंग की बजाय एक सिंपल और पारिवारिक शादी चुनी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 16, 2026 4:16 PM IST

Jubin Nautiyal ने देहरादून की वादियों में गुपचुप रचाई शादी! बचपन की दोस्त को बनाया हमसफर, फैंस हुए हैरान
जुबिन नौटियाल ने गुपचुप रचाई शादी

Jubin Nautiyal Marriage News: 'माणिके', 'रातां लाम्बियां', 'अख लड़ जावे' और 'काबिल हूं' जैसे गानों से लोगों के दिलों में घर कर जाने वाले मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) ने अपनी फीमेल फैंस का दिल तोड़ दिया है. खबर है कि अपने रूहानी गानों से प्यार का एहसास कराने वाले जुबिन ने खुद अपनी लव स्टोरी को मुकम्मल कर लिया है. बताया जा रहा है कि, सिंगर ने देहरादून की खूबसूरत और खामोश वादियों के बीच दुनिया की नजरों से दूर अपनी बचपन की मोहब्बत को अपना हमसफर (Jubin Nautiyal Married) बना लिया है.

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Jubin Nautiyal ने क्यों रचाई गुपचुप शादी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल (Who is Jubin Nautiyal?) ने अपने होमटाउन देहरादून में अपनी बचपन की दोस्त के साथ शादी कर ली है. उनकी वेडिंग का प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल के जुबिन नौटियाल अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा ही लोगों की नजर से बचाकर रखते हैं और यही वजह है कि, उन्होंने बिना किसी तामझाम के एक सिंपल वेडिंग को चुना. सूत्रों की माने तो, जुबिन को बड़ी और शोर-शराबे वाली शादियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपनों के बीच शादी के बंधन में बंधे.

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कौन है वो जुबिन नौटियाल की मिस्ट्री गर्ल?

जैसे ही जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal Wife) की शादी की खबरें इंटरनेट पर फैली वैसे ही फैंस अब ये जानने के लिए बेताब है कि, आखिर वो कौन लड़की है, जिसने सिंगर का दिल चुरा लिया. हालांकि, अभी तक जुबिन की पत्नी की पहचान उजागर नहीं हुई है और हैरानी की बात तो ये है कि, अपनी शादी की खबरों पर जुबिन नौटियाल ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, न तो उन्होंने इसका खंडन किया है और न ही इसकी ऑफिशियल जानकारी शेयर की है.

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रियलिटी शो से बॉलीवुड तक का सफर

आपको बता दें कि, देहरादून के रहने वाले जुबिन नौटियाल ने साल 2011 में 'एक्स फैक्टर इंडिया' से अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हैं और वो 200 से ज्यादा गाने (Jubin Nautiyal Songs) गा चुके हैं. उन्होंने फिल्म 'सोनाल केबल' के गाने 'एक मुलाकात' से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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