'जुरासिक पार्क' स्टार सैम नील ने 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री को लगा सदमा

जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाने वाले मशहूर हॉलीवुड अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उनके जाने से पूरी दुनिया के फैंस सदमे में हैं.

सैम नील का निधन

हॉलीवुड सिनेमा से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. 'जुरासिक पार्क' जैसी फिल्म फ्रैंचाइजी से दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता सैम नील अब हमारे बीच नहीं रहे. 78 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आखिरी सांस ली. उनके अंतिम समय में उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था. सैम के परिवार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्टर का इस तरह से जाना बेहद अचानक और अप्रत्याशित था. परिवार के साथ-साथ उनके करीबियों को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे इतनी जल्दी सबको छोड़कर चले जाएंगे.

कैंसर को दी थी मात

सैम नील का जाना फैंस के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि वे कुछ समय पहले ही ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीतकर पूरी तरह ठीक हो चुके थे. डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह कैंसर फ्री घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

डायनासोर की दुनिया को लोगों को दिखाया

सिनेमा के इतिहास में जब भी डायनासोर और रोमांच की बात होगी, सैम नील का नाम सबसे पहले लिया जाएगा. साल 1993 में आई महान डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जुरासिक पार्क' में उनके द्वारा निभाया गया 'डॉ. एलन ग्रांट' का किरदार आज भी लोगों को पसंद है. एक गंभीर और जांबाज पेलियोन्टोलॉजिस्ट के रूप में उनके अभिनय ने इस फ्रैंचाइजी को सिनेमा के टाॅप पर पहुंचाया. उनका यह किरदार हमेशा फिल्म लवर्स के दिलों में जिंदा रहेगा.

पांच दशकों का सफर

न्यूजीलैंड में जन्मे सैम नील का फिल्मी करियर पांच दशकों से भी ज्यादा लंबा और बेहद शानदार रहा. उन्होंने हॉलीवुड के साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के सिनेमा को भी एक नई पहचान दी. 'जुरासिक पार्क' के अलावा उन्होंने 'द पियानो', 'इवेंट हॉराइजन' और मशहूर क्राइम ड्रामा सीरीज 'पीकी ब्लाइंडर्स' में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाया. सैम नील एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ-साथ एक लेखक भी थे. इसके अलावा, वे अपनी खुद की वाइनरी चलाते थे और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर हमेशा खुलकर अपनी आवाज बुलंद करते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.