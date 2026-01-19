'कृति सेनन का बंदा क्यूट है', कबीर बहिया ने एक्ट्रेस संग शेयर की तस्वीरें, रिश्ता पक्का मानकर चल रहे फैंस!

Kriti Sanon Kabir Bahia Photos: बिजनेसमैन कबीर बहिया हाल ही में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल हुए थे. अब उन्होंने एक्ट्रेस के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं, जिस पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की छोटी बहन नूपुर सेनन ने बीते दिनों उदयपुर में अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ शादी थी. इस शादी में उनके परिवार के सदस्यों के अलावा करीबी दोस्त शामिल हुए थे. वहीं, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया (Kabir Bahia) भी इस शादी का हिस्सा बने थे. उनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी के कुछ दिन बाद अब कबीर बहिया ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपनी कथित गर्लफ्रेंड कृति सेनन के साथ नजर आ रहे हैं. इसके बाद फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. आइए जानते हैं फैंस ने अपने पसंदीदा एक्ट्रेस को लेकर क्या कमेंट किए हैं.

कबीर बहिया ने शेयर की ये तस्वीरें

कबीर बहिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह कृति सेनन और कुछ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं, एक फोटो में सिर्फ कबीर बहिया और कृति सेनन पोज देते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ कबीर बहिया ने कैप्शन लिखा है, 'अद्भुत यादें और लोग' इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस कयासबाजी कर रहे हैं कि दोनों ने अपना रिश्ता कन्फर्म कर दिया है. कबीर बहिया ने कृति सेनन के साथ तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'कृति सेनन का बंदा क्यूट है.' एक फैन ने लिखा है, 'एक फ्रेम में कबीर और कृति.' एक फैन ने लिखा है, 'एक और नेशनल जीजू.' एक फैन ने लिखा है, 'किसी की नजर ना लगे.'

कृति सेनन इस बात पर हो गई थीं नाराज

बताते चलें कि हाल ही में कृति सेनन और उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया उदयपुर में शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे. इस दौरान दोनों एयरपोर्ट पर साथ में नजर आए और उनको साथ में देखते ही पैप्स के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए. इस बात से कृति सेनन काफी ज्यादा नाराज हो गई थीं, वहीं कबीर बहिया वहां से चले गए. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. गौरतलब है कि कृति सेनन और कबीर बहिया के फोटोज और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

