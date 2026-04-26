'दो लाइन गाकर मूड बना दीजिए', गाने की रिक्वेस्ट करने वालों पर भड़के कैलाश खेर, वीडियो वायरल

मशहूर गायक कैलाश खेर (Kailash Kher) ने कई गानों को अपनी प्यारी आवाज दी है. उनको गानों को काफी पसंद किया जाता है. इसके साथ ही वह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. अब कैलाश खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाने की रिक्वेस्ट करने वालों पर नाराज होते दिख रहे हैं. दरअसल, वह एक इवेंट में पहुंचे थे और होस्ट की गाने की रिक्वेस्ट को मना करते हुए अपनी बात कही है. कैलाश खेर का कहना है कि कलाकार की अपनी एक गरिमा होती है. आइए जानते हैं कि सिंगर कैलाश खेर ने क्या कहा है.
कैलाश खेर के वीडियो पर आ रहे रिएक्शन
कैलाश खेर हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए थे और उनका एक वीडियो सामने आया है. कैलाश खेर के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाने की दो लाइन सुनाने की बात पर नाराज होते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इवेंट के दौरान जब होस्ट ने कैलाश खेर से कुछ लाइन गाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, 'मैं यही बदलना चाहता हूं. गायक और संगीत को इस तरह से मत देखिए कि बस दो लाइन गा दीजिए और मूड बना दीजिए. ये बहुत गलत है, ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिए. क्या आप सचिन तेंदुलकर से कहोगे कि जरा एक छक्का मारकर दिखाइए? क्या आप किसी आर्मी के जवान से कहोगे कि जरा अपनी पोजीशन लेकर फायर कर दीजिए? ऐसा कोई नहीं करता. कलाकार एक साधक होता है, उसे मनोरंजक मत बनाइए.' कैलाश खेर के वीडियो पर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. इनमें कैलाश खेर के समर्थन और खिलाफ दोनों तरह के कमेंट हैं.
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कैलाश खेर ने गाए कई गाने
52 साल के कैलाश खेर के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने एड के जिंगल्स से शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2003 में कैलाश खेर को बड़ी पहचान मिली जब उन्होंने 'वैसे भी होता है 2' के गाने 'अल्लाह के बंदे' गाया था. फिर कैलाश खेर ने 'तेरी दीवानी', 'सैंया', 'पिया घर आएंगे', 'ओ सिकंदर', 'तुझे मैं प्यार करूं', 'कौन है वो' समेत कई गानों को अपनी आवाज दी है. इसके अलावा सिंगर ने कई भक्ति से भरे गानों को अपनी प्यारी आवाज दी है. कैलाश खेर तमाम इवेंट में नजर आते हैं. कैलाश खेर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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