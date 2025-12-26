ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'जानवरों के जैसे बर्ताव....', कैलाश खेर के LIVE शो में बेकाबू भीड़ ने काटा बवाल, देख गुस्स...

'जानवरों के जैसे बर्ताव....', कैलाश खेर के LIVE शो में बेकाबू भीड़ ने काटा बवाल, देख गुस्से में सिंगर ने उठाया सख्त कदम

Kailash Kher Concert Controversy: सिंगर कैलाश खेर के कॉन्सर्ट से जुड़ी एक खबर सामने आई है. कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में बीती रात खूब हंगामा हुआ, जिस पर सिंगर का गुस्सा फूटा है.

By: Kavita  |  Published: December 26, 2025 11:36 AM IST

'जानवरों के जैसे बर्ताव....', कैलाश खेर के LIVE शो में बेकाबू भीड़ ने काटा बवाल, देख गुस्से में सिंगर ने उठाया सख्त कदम

Kailash Kher Concert Controversy: मशहूर सिंगर कैलाश खेर से जुड़ी एक शॉकिंग खबर आई है. कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हजारो लोग शामिल होते हैं और ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ. बीती रात क्रिसमस के मौके पर ग्वालियर में कैलाश खेर का कॉन्सर्ट हुआ, लेकिन यहां पर लोगों की भीड़ ने हंगामा मचा दिया. इस वजह से सिंगर का गुस्सा भी भीड़ पर निकल गया. हालत ये हो गए थे कि भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कॉन्सर्ट की सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी थीं और वो लोग बैरीकेड्स तोड़क सिंगर के पास स्टेज तक पहुंच गए थे. इस वजह से ही कैलाश खेर को गुस्से में आकर वहां पर अपना सख्ता कदम उठाना पड़ा.

Also Read
इन स्टार्स के साथ सरेआम हुई थी मारपीट, लिस्ट में शामिल हुआ सोनू निगम का नाम

कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हुआ हंगामा

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर में भारतरत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश खेर (Kailash Kher) को बुलाया गया. कैलाश खेर की सिंगर की आवाज को सुनने के लिए इस प्रोग्राम में भारी संख्या में लोग पहुंचे. हालत ये हो गए थे कि भीड़ को संभाल पाना सिक्योरिटी के लिए भी मुमकिन नहीं हो रहा था और चलते शो के बीच भीड़ अचानक ही बेकाबू हो गई. इतना ही नहीं, भीड़ में मौजूद लोगों ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर बैरीकेट तक तोड़ दिए और फिर कुछ लोग सीधा सिंगर के पास स्टेज पर पहुंच गए. इस मौके पर वहां पर हंगामा मच गया. हर कोई इधर-उधर भागने लगी. अफरा तफरी का माहौल देखकर कैलाश खेर को भी अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ा. सिंगर ने इस कॉन्सर्ट को बीच में ही बंद कर दिया. उन्होंने गाना रोक दिया.

Also Read
Kailash Kher को कॉन्सर्ट के दौरान फेंककर मारी बोतल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

TRENDING NOW

कैलाश खेर का फूटा गुस्सा

इस घटना में सबसे ज्यादा शॉकिंग कैलाश खेर का गुस्सा था, जो भीड़ पर निकला. उन्होंने स्टेज से पहले तो भीड़ को शांत होने के लिए कहा, लेकिन जब कोई नहीं शांत हुआ, तो उनका गुस्सा निकल पड़ा. उन्होंने कहा, 'आप जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए.' हालांकि, भीड़ पर कैलाश खेर की बातों का जब असर होता हुआ नहीं दिखा, तो सुरक्षा कारणों के चलते इस कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा.

टीम की तरफ से कही गई ये बात

ऑर्गनाइजर टीम की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में पुलिस और निजी सुरक्षा को तैनात किया गया था लेकिन भीड़ को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी. टीम का कहना है कि कार्यक्रम में अनुमान से ज्यादा लोग आने की वजह से ही इस तरह की घटना हुई है, लेकिन इस हंगामे में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Palak Muchchal-Mithoon की रिसेप्शन पार्टी में सितारों ने बढ़ाई रौनक, रश्मि और रुबीना के लुक ने बटोरी सुर्खियां

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें