काजोल ने 30 साल के करियर में जब पहली बार किया किसिंग सीन, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं अनकंफर्टेबल थी&#...

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक से ज्यादा समय हो गया है. उन्होंने अपने इतने लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. काजोल ने साल 2023 में ओटीटी डेब्यू किया था और पहली सीरीज 'द ट्रायलः प्यार, कानून, धोखा' (The Trial) में काम किया था. इस शो में उन्होंने पहली बार अपनी ऑनस्क्रीन नो किसिंग सीन पॉलिसी को तोड़ा था. काजोल ने सीरीज में अपने को-एक्टर जिशू सेनगुप्ता के साथ किसिंग सीन दिया था. इस तरह से एक्ट्रेस ने अपने 30 साल के एक्टिंग करिय में पहली बार ऑनस्क्रीन किस किया था. काजोल ने इसको लेकर अब रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.
काजोल ने किसिंग सीन को लेकर कही ये बात
एक्ट्रेस काजोल ने लिली सिंह के पॉडकास्ट में ऑनस्क्रीन नो किसिंग सीन पॉलिसी को तोड़ने के सवाल पर कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो ये उस किरदार का सीजन था जिसे मैं निभा रही थी. इसमें बहुत कुछ किरदार और उसकी पहचान से जुड़ा था. ये सिर्फ एक किस नहीं था, ये इस बात से जुड़ा था कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है और उसके साथ क्या नहीं हुआ. वो क्या मानती थी, किस चीज पर उसका विश्वास था और किस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी. ये पूरा स्क्रिप्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए मैं इसे काट नहीं सकती थी बिना पूरे किरदार के एक जरूरी हिस्से को काटे.'
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