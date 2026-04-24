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काजोल ने 30 साल के करियर में जब पहली बार किया किसिंग सीन, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं अनकंफर्टेबल थी'

Kajol On First Kissing Scene: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने साल 2023 में पहली बार किसिंग सीन किया था. उन्होंने अब नो किसिंग सीन पॉलिसी को तोड़ने को लेकर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 24, 2026 11:39 AM IST

काजोल ने 30 साल के करियर में जब पहली बार किया किसिंग सीन, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं अनकंफर्टेबल थी'
काजोल ने साल 2023 में किसिंग सीन दिया था.

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक से ज्यादा समय हो गया है. उन्होंने अपने इतने लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. काजोल ने साल 2023 में ओटीटी डेब्यू किया था और पहली सीरीज 'द ट्रायलः प्यार, कानून, धोखा' (The Trial) में काम किया था. इस शो में उन्होंने पहली बार अपनी ऑनस्क्रीन नो किसिंग सीन पॉलिसी को तोड़ा था. काजोल ने सीरीज में अपने को-एक्टर जिशू सेनगुप्ता के साथ किसिंग सीन दिया था. इस तरह से एक्ट्रेस ने अपने 30 साल के एक्टिंग करिय में पहली बार ऑनस्क्रीन किस किया था. काजोल ने इसको लेकर अब रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

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काजोल ने किसिंग सीन को लेकर कही ये बात

एक्ट्रेस काजोल ने लिली सिंह के पॉडकास्ट में ऑनस्क्रीन नो किसिंग सीन पॉलिसी को तोड़ने के सवाल पर कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो ये उस किरदार का सीजन था जिसे मैं निभा रही थी. इसमें बहुत कुछ किरदार और उसकी पहचान से जुड़ा था. ये सिर्फ एक किस नहीं था, ये इस बात से जुड़ा था कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है और उसके साथ क्या नहीं हुआ. वो क्या मानती थी, किस चीज पर उसका विश्वास था और किस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी. ये पूरा स्क्रिप्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए मैं इसे काट नहीं सकती थी बिना पूरे किरदार के एक जरूरी हिस्से को काटे.'

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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