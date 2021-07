Rajkumar Hirani की अपकमिंग फिल्म में Shah Rukh Khan के साथ नजर आएंगी बॉलीवुड की ये 3 हसीनाएं !! जानिए नाम

Shah Rukh Khan’s Next With Rajkumar Hirani: बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी अपकमिंग फिल्म 'पठान' (Pathan) की शूटिंग में व्यास चल रहे हैं। आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बन रही ये शाहरुख खान की सबसे महंगी एक्टिंग फिल्मों में से एक होगी। इस फिल्म के अलावा शाहरुख खान लगातार इंडस्ट्री के कई बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के बात बातचीत कर रहे हैं। इन डायरेक्टर्स में से एक राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) भी हैं, जिनकी फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में दिखाई देंगे। Also Read - Shah Rukh Khan के लिए मान गई ये हसीना, Atlee की फिल्म में पहली बार बनेगी जोड़ी

बीते दिनों रिपोर्ट्स में बताया गया था कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एक पंजाबी मुंडे का किरदार निभाते दिखाई देंगे। एक सूत्र ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया, 'राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म इमिग्रेशन और दो देशों पंजाब और कनाडा में एक आदमी और उसके परिवार की जर्नी के बारे में सोशल कॉमेडी है। फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की तीन अदाकराएं काजोल (Kajol), तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और विद्या बालन (Vidya Balan) लीड रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में इन तीन में से एक शाहरुख खान की पत्नी का किरदार निभाएगी। Also Read - Salman Khan की खातिर Shah Rukh Khan ने बीच में छोड़ी Pathan की शूटिंग!! सामने आई चौंकाने वाली खबर

बताया जा रहा है इस फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी का किरदार काजोल निभाती दिखाई देंगी। वहीं दूसरी ओर तापसी पन्नू को एक रिपोर्टर की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है, जो उनकी कहानी को सीमाओं के पार कवर करती नजर आएंगी। फिल्म में तीसरी महिला के किरदार के लिए विद्या बालन से बातचीत जारी है। फिल्म में विद्या बालन अभिनेता की जर्नी में मदद करती दिखाई देंगी।

दिलचस्प बात यह भी है कि विद्या बालन को इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म के लिए कभी संपर्क नहीं किया गया है। 'शेरनी' फिल्म में विद्या की परफॉर्मेंस से प्रभावित होने के बाद राजकुमार हिरानी को लगता है कि विद्या इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट हैं। फिल्म अगले साल अप्रैल में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मेकर्स शाहरुख खान और काजोल को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं। दोनों ने आखिरी बार रोहित शेट्टी की 'दिलवाले' में काम किया था। Also Read - Sanjay Dutt के दुश्मनों की लिस्ट देखकर लगेगा झटका, एक तो भरी महफिल में कहा था ‘घमंडी’