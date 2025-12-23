इस हॉरर सीरीज के सेट पर कल्कि कोचलिन के साथ हुई थी भूतिया और रहस्यमय चीजें, एक्ट्रेस ने शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक हॉरर वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसके सेट पर असलियत में कई भूतिया घटनाएं हुईं हैं. इन घटनाओं को देख वहां मौजूद क्रू एकदम डर से कांप गए थे.

अक्सर हॉरर फिल्मों को देखते समय हमें पता होता है कि जो कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है, वह काल्पनिक है. लेकिन Amazon MX Player की हालिया रिलीज 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' ने असलियत और डरावनी कहानी ने सबको हिला दिया है. भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन और उनकी रहस्यमयी मौत पर आधारित यह सीरीज न केवल अपनी कहानी के कारण, बल्कि शूटिंग के दौरान घटी खौफनाक घटनाओं की वजह से भी चर्चाओं बनी हुई है. इस सीरीज के इर्द-गिर्द रहस्य तब गहरा गया जब इंटरनेट पर एक कथित ऑडियो क्लिप लीक हुई. माना जा रहा है कि यह वॉइस नोट फिल्म के लीड एक्टर करण टैकर का है, जो उन्होंने शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड किया था.

सेट पर हुईं ये भूतिया घटनाएं

इस लीक हुए ऑडियो में करण टैकर सेट पर हुई उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी कास्ट और क्रू को झकझोर कर रख दिया था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं तब हुईं जब शूटिंग गौरव तिवारी के असली घर में चल रही थी. ऑडियो के अनुसार, जब क्रू मेंबर्स गौरव तिवारी के जीवन से जुड़े दृश्यों को शूट कर रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसी चीजों का अनुभव हुआ, जिसे देखकर सभी लोग डर गए. क्रू ने सेट पर अजीब परछाइयां देखीं और कई बार अचानक कैमरे हिलने लगे. वहां मौजूद लोगों ने हवा में एक अजीब सा भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई. सबसे अजीब बात यह रही कि सेट पर अचानक कई लोगों के मोबाइल फोन की बैटरी एक साथ 'जीरो' हो गई. बिना किसी कारण के इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बंद होना और खाली कमरों से फुसफुसाने की आवाजें आना आम बात हो गई थी.

कल्कि कोचलिन ने बताई ये कहानी

सीरीज में आइरीन वेंकट की भूमिका निभा रही एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने भी इन दावों को सच बताया है. कल्कि ने बताया कि सेट पर जो कुछ भी हुआ वह मनगढ़ंत नहीं था. उन्होंने बताया कि "शूटिंग के दौरान कुछ समय ऐसे आए थे जिन्होंने उन्हें अंदर तक डरा दिया था." उनके अनुसार, "जिस तरह से यह सीरीज वास्तविक मामलों पर आधारित है, उसकी शूटिंग के दौरान का माहौल भी उतना ही रहस्यमयी और तनावपूर्ण था."

इस OTT पर देखें

'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' आम हॉरर ड्रामा से बिल्कुल अलग है. यह गौरव तिवारी के उन अनसुलझे मामलों, उनके काम करने के तरीकों और मौत से पहले उनके मेंटल ट्रॉमा को दिखाती है. फिल्म का निर्देशन और इसकी कहानी देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे. करण टैकर और कल्कि कोचलिन की यह सीरीज अब Amazon MX Player पर फ्री में मौजूद है.

