ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • गुंडागर्दी दिखाने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे Kamaal R Khan, मुंबई में सरेआम चलवाई थी ...

गुंडागर्दी दिखाने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे Kamaal R Khan, मुंबई में सरेआम चलवाई थी गोलियां

Kamaal R Khan Arrested: खबर आ रही है कि रिहायशी बिल्डिंग में गोलियां चलाने के आरोप में कमाल आर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये खबर सुनकर केआरके के फैंस को सदमा लग गया है. अब केआरके इस इस खबर को लेकर अपनी सफाई भी पेश की है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 24, 2026 9:08 AM IST

गुंडागर्दी दिखाने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे Kamaal R Khan, मुंबई में सरेआम चलवाई थी गोलियां

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनके पास कोई काम नहीं है. कोई काम न होने के बाद भी कमाल आर खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. कमाल आर खान कभी सोशल मीडिया पर किसी को जलील कर रहे होते हैं तो किसी को धमकी दे रहे होते हैं. इस समय भी कमाल आर खान सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. खबर है कि मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को मुंबई के अंधेरी की एक इमारत पर गोलीबारी करवाई है. गोलीबारी होते ही यहां हंगामा मच गया था. जिसके बाद पुलिस ने कमाल आर खान को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि कमाल आर खान ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया है. इतना ही नहीं कमाल आर खान ने ये खुलासा भी किया है कि इस हमले में उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया. कमाल आर खान का बयान सामने आते ही पुलिस ने उनकी बंदूक को जब्त कर लिया.

Also Read
'ये तो बहुत घटिया...' Kamaal R Khan के रिव्यू ने किया Housefull 5 के पूरे सस्पेंस का सत्यानाश, 3 लाइनों में बताई पूरी कहानी

कैसे पकड़ी गई कमाल आर खान की चोरी

पुलिस ने नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां भी बरामद की हैं. सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को समझ आया कि जिस तरफ से गोलियां चली थी उस तरफ कमाल आर खान का घर है. बता दें कमाल आर खान का घर इस सोसाइटी से बहुत करीब है. सीन रिक्रिएशन की वजह से ही पुलिस कमाल आर खान तक पहुंच पाई. पुलिस ने उनको स्टूडियो से गिरफ्तार किया है. अब कमाल आर खान की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल चुकी है. सोशल मीडिया पर हर कोई कमाल आर खान के बारे में बात कर रहा है.

TRENDING NOW

कमाल आर खान ने दी सफाई

कमाल आर खान ने गिरफ्तारी होते ही सफाई देनी शुरू कर दी है. कमाल आर खान ने दावा किया है कि वो अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे. इस दौरान ये चेक करने के लिए कि बंदूक ठीक है या फिर नहीं... ये जांचने के लिए बंदूक चलाई थी. उनके घर के आसपास मैंग्रूव का जंगल है और उनका लगा कि बंदूक की गोली जंगल में कहीं खो जाएगी. हालांकि ये बंदूक की गोली इस सोसाइटी में पहुंच गई. कमाल आर खान ने ये भी कहा है कि फायरिंग के दौरान हवा चल रही थी यही वजह है जो बंदूक की गोली थोड़ी ज्यादा दूर पहुंच गई. अब लोग कमाल आर खान के इस बयान की मजाक बना रहे हैं.

Also Read
RRR से लेकर ब्रह्मास्त्र ने डुबाए मेकर्स के करोड़ों रुपये, KRK ने किया दावा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Entertainment News Kamaal R Khan