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संसद की गलियों से उठते रोमांस के धुएं पर कंगना रनौत ने लगाया फुलस्टॉप, बताया चिराग पासवान संग अपने रिश्ते का सच

Kangana Ranaut को लेकर पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि, एक्ट्रेस चिराग पासवान को डेट कर रही हैं. हालांकि, अब सभी अफवाहों पर एक्ट्रेस ने अपने जवाब से फुलस्टॉप लगा दिया है और उन्होंने चिराग संग अपने रिश्ते को लेकर ऐसा सच बताया जो हर किसी को हैरान कर सकता है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 16, 2026 7:50 PM IST

संसद की गलियों से उठते रोमांस के धुएं पर कंगना रनौत ने लगाया फुलस्टॉप, बताया चिराग पासवान संग अपने रिश्ते का सच
चिराग पासवान संग अफेयर की खबरों पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी

Kangana Ranaut Breaks Silence On Affair With Chirag Paswan: एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. वहीं पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस का नाम पूर्व एक्टर और पॉलिटिशियन चिराग पासवान (Chirag Paswan) के साथ जोड़ा जा रहा था और ऐसी खबरें की थीं, दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, अब इन सभी खबरों पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने और चिराग के रिश्ते का सच उजागर कर दिया है.

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कंगना रनौत ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI के इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म से लेकर राजनीति तक तमाम मुद्दों पर बात की. वहीं इस दौरान एक्ट्रेस से चिराग पासवान संग उड़ रही उनकी डेटिंग अफवाहों पर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने सीधे सरेआम अपने और चिराग के बीच के रिश्ते का खुलासा कर दिया.

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क्या है कंगना रनौत और चिराग पासवान के रिश्ते का सच?

इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कंगना रनौत (Kangana Ranaut Love Affair) ने अपने और चिराग के बीच किसी भी तरह के रोमांस की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'नहीं-नहीं, चिराग मेरे सिर्फ एक दोस्त हैं. मैं जब भी उसे देखती हूं, तो मेरे मन में एक दोस्ती वाली फीलिंग ही आती है. सच कहूं तो हमारे बीच कोई रोमांस नहीं चल रहा है. हम एक-दूसरे को 10 साल से जानते हैं. अगर हमारे बीच रोमांस होता, तो अब तक हमारे बच्चे भी हो चुके होते.'

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कंगना ने बातचीत में आगे कहा कि, 'अगर मुझे रोमांस करना होता, तो वो बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. हमारी वाइब बहुत फ्रेंडली है. वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, इसलिए मुझे उनके आसपास रहना अच्छा लगता है.'

कंगना और चिराग का है 10 साल पुराना कनेक्शन

गौरतलब है कि, चिराग पासवान और कंगना रनौत (Kangana Ranaut Chirag Paswan Movie) ने साल 2011 में आई तनवीर खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मिले ना मिले हम' में एक साथ काम किया था. ये चिराग की पहली फिल्म थी और कंगना इस वक्त उसमें लीड एक्ट्रेस थीं. इसके बाद चिराग ने फिल्मों को अलविदा कहकर राजनीति की राह चुन ली. वहीं अब कंगना भी राजनीति में हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों को नहीं छोड़ा है.

Kangana Ranaut का वर्कफ्रंट

वहीं अगर बात करें कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था. खास बात यह है कि इस फिल्म की डायरेक्टर भी कंगना खुद ही थीं. हालांकि, ये मूवी रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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