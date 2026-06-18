कंगना की इस को-स्टार की खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, कभी नशे में बिल्डिंग से कूदने वाली थीं, घर में मिली थी लाश

मुंबई में हीरोइन बनने आईं इस एक्ट्रेस की साल 2017 में महज 6 हजार रुपये के विवाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. उनकी लाश उनके ही फ्लैट में 4 दिनों तक सड़ती रही.

कंगना की इस को-स्टार की मर्डर मिस्ट्री

उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली कृतिका चौधरी भी अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लिए इस मायानगरी में आई थीं. शुरुआत में उन्होंने दिल्ली में एक टेलीफोन कंपनी में नौकरी की, लेकिन किस्मत उन्हें मुंबई ले आई. संघर्षों के बाद उन्हें एकता कपूर के मशहूर सीरियल 'परिचय' में एक छोटा सा रोल मिला. इसके बाद वह 'सावधान इंडिया' जैसे शोज में दिखीं. आखिरकार, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कंगना रनौत की फिल्म 'रज्जो' में उनकी बहन का रोल मिल गया.

घर के अंदर से आ रही थी दुर्गंध

12 जून 2017 को मुंबई के अंधेरी की के एक सोसायटी की पांचवीं मंजिल पर रहने वाले पड़ोसियों को पिछले एक-दो दिन से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी. दोपहर के करीब पौने चार बजे यह बदबू इतनी बढ़ गई कि लोगों का वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया. यह बदबू फ्लैट नंबर 503 से आ रही था, जिसमें कृतिका चौधरी अकेले रहती थीं. पड़ोसियों ने ध्यान दिया तो घर के अंदर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था. अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया.

घर में मिली एक्ट्रेस की लाश

जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो अंदर का नजारा देखकर अनुभवी पुलिसवालों के भी रोंगटे खड़े हो गए. बिस्तर पर नाइट ड्रेस पहने कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी. हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे का एसी फुल स्पीड पर चल रहा था और कमरा बर्फ की तरह ठंडा था. कातिलों ने यह चालाकी इसलिए की थी ताकि लाश जल्दी न सड़े और बदबू बाहर न जाए. शव के पास ही पुलिस को ड्रग्स का सफेद पाउडर और लोहे का एक ब्रास नकल मिला, जिस पर खून के निशान थे.

पुलिस ने दी मौत की खबर

जब पुलिस कमरे की तलाशी ले रही थी, तभी बिस्तर पर रखे कृतिका के मोबाइल की घंटी बजी. स्क्रीन पर उनके घर का नंबर था. पुलिस ने जब कॉल उठाया तो सामने कृतिका का भाई दीपक था, जो कई दिनों से बहन को फोन लगा रहा था. पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रहीं और उन्हें तुरंत मुंबई आने को कहा. कृतिका ने महज 7 दिन पहले, यानी 5 जून को ही अपना 27वां जन्मदिन मनाया था. उनके भाई ने बताया कि 8 जून को उनकी कृतिका से आखिरी बार बात हुई थी, जिसके बाद से उसका फोन नहीं उठ रहा था.

छत से कूदने की कोशिश

जांच के दौरान पुलिस ने कृतिका की एक पुरानी सहेली से बात की, जिसने कृतिका की जिंदगी के कई काले पन्ने खोले. दोस्त ने बताया कि कृतिका एक समय पर गंभीर रूप से ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी थीं. कृतिका की लव लाइफ भी काफी दर्दनाक रही. साल 2011 में उन्होंने विजय द्विवेदी नाम के एक लड़के से शादी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि विजय एक ठग है, जिसने श्वेता तिवारी और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे थे. विजय से धोखा मिलने के बाद कृतिका ने तलाक ले लिया और अकेले रहने लगीं.

डिप्रेशन और तनाव में थीं एक्ट्रेस

अकेलेपन और डिप्रेशन के कारण कृतिका ड्रग्स के दलदल में धंसती चली गईं. उनकी कलाई पर ब्लेड से काटने के कई निशान थे. दोस्त ने बताया कि एक बार नशे की हालत में कृतिका अपनी बिल्डिंग की छत की रेलिंग पर चढ़ गईं और नीचे कूदने की धमकी देने लगीं.

कृतिका की लाश इतनी सड़ चुकी थी कि मुंबई पहुंचे उनके परिवार ने श्मशान घाट में तुरंत उनका अंतिम संस्कार कर दिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि कृतिका के सिर पर किसी भारी चीज से तीन बार वार किया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस को फ्लैट की तलाशी के दौरान एक लड़के की शर्ट मिली, जिस पर कृतिका के खून के धब्बे थे. पुलिस ने शर्ट का DNA टेस्ट कराया. इसके साथ ही जब बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो कत्ल वाले दिन दो अनजान लड़के बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए. दोनों लड़कों का नाम शकील नसीम खान और वासुदास था, जिन्हें पनवेल से गिरफ्तार कर लिया.

महज 6 हजार रुपये के लिए ले ली जान

गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया. मुख्य आरोपी शकील खान दरअसल एक ड्रग पेडलर था, जो कृतिका को ड्रग्स सप्लाई करता था. कृतिका ने एक साल पहले उससे ड्रग्स ली थी, जिसके 6000 रुपये बाकी थे. कृतिका काफी समय से यह उधार चुकाने में आनाकानी कर रही थीं. जेल से छूटने के बाद शकील को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह अपने दोस्त वासुदास को लेकर 8 जून की शाम कृतिका के घर पहुंचा. जब शकील ने फिर से अपने 6 हजार रुपये मांगे, तो कृतिका से उसकी बहस हो गई. गुस्से में आकर शकील ने अपने हाथ में पहने ब्रास नकल से कृतिका के सिर पर ताबड़तोड़ तीन वार कर दिए. कृतिका की मौके पर ही मौत हो गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.