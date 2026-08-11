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Naseeruddin Shah के 'डॉग' वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- 'खाते इस देश का, गाते...'

Kangana Ranaut ने Jharkhand Student Protest को लेकर Naseeruddin Shah पर तीखा हमला बोला है. एक्ट्रेस ने नसीरुद्दीन शाह के लिए ऐसा बयान दे दिया है, जिससे महासंग्राम छिड़ सकता है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 11, 2026 8:34 PM IST
Naseeruddin Shah के 'डॉग' वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- 'खाते इस देश का, गाते...'

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर बोला तीखा हमला

Kangana Ranaut Targeted Veteran Actor Naseeruddin Shah: बॉलीवुड के गलियारों में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है. मालूम हो कि दिल्ली (Delhi) के बाद अब झारखंड (Jharkhand) में छात्रों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर अभी तक कई सितारों के बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन जिन अभिनेताओं ने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट में तो खूब बयानबाजी की थी, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स का दर्द उन्हें दिखाई नहीं दे रहा उन्हें लेकर दिग्गज एक्टर पीयूष मिश्रा (Piyush Mishra) के बाद अब एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और दोनों सितारों ने एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर जमकर निशाना साधा है.

दरअसल, ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने काफी विवादित बयान दिए थे, लेकिन अब जब बात झारखंड के छात्रों की आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली और इसी को लेकर अब पीयूष मिश्रा और कंगना रनौत ने उनपर हमला बोल दिया है.

क्या बोले थे पीयूष मिश्रा?

हाल ही में अभिनेता पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह से उनके उस पुराने बयान पर सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने सीजेपी (Cockroach Janta Party) प्रदर्शन के दौरान चुप रहने वाले फिल्मी कलाकारों की आलोचना की थी. पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह को याद दिलाया कि उन्होंने पहले कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे कुत्ते की तरह हैं, जिसके मुंह में हड्डी हो और वह भौंक न सके.

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर बोला तीखा हमला

वहीं, अब इस लिस्ट में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम भी शामिल हो गया है. 11 अगस्त 2026, मंगलवार को एक्ट्रेस ने नसीरुद्दीन शाह पर एक तीखा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि हर कोई किसी न किसी के प्रति वफादार होता है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह उस देश के साथ खड़ी हैं जिसका अन्न खाती हैं और उसी के लिए लड़ती हैं. नसीरुद्दीन शाह पर सीधा तंज कसते हुए कंगना ने लिखा, 'नसीर साहब खाते तो इस देश का हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं. पी.एस. (वैसे), आज के समय में किसी इंसान को कुत्ता कहना एक तारीफ है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत बहुत कम देखने को मिलती है. नसीरुद्दीन जैसे लोमड़ी बनने से बेहतर है कि इंसान कुत्ता बन जाए.'

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर बोला तीखा हमला

नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था?

बता दें कि सीजेपी के प्रदर्शनों पर सेलेब्स की चुप्पी के बारे में बात करते हुए नसीरुद्दीन ने 'द वायर' को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'सेलेब्रिटीज तब बोलेंगे जब उनका जमीर उन्हें ऐसा करने को कहेगा. एक कहावत है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता. जैसे ही उसके मुंह से हड्डी गिरेगी या उसके दांत टूटेंगे, तभी वह भौंकेगा.' एक्टर के इस बयान को लेकर पीयूष मिश्रा और कंगना रनौत ने तीखा हमला बोला है. हालांकि, अभी तक एक्टर की तरफ से इसपर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

क्या है झारखंड प्रोटेस्ट?

आपको बता दें कि झारखंड में ये विरोध प्रदर्शन 25 जुलाई से शुरू हुए थे. सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सैकड़ों छात्र और नौकरी के उम्मीदवार सड़कों पर उतरे हुए हैं. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नौ दिनों की भूख हड़ताल पर रहे हैं. फिलहाल ये आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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