केतन मर्डर केस पर कंगना रनौत का आया रिएक्शन, कहा- 'माता-पिता को दोष...'

देश में इन दिनों पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agarwal Murder Case) सुर्खियों में बना हुआ है. इस हत्याकांड के लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. दरअसल, केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर है. ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है. बताया जा रहा है कि सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी. इस हत्याकांड को लेकर आम से लेकर खास लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अब इस मामले को लेकर एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने रिएक्ट किया है. आए जानते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कहा है.
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'आजकल सिर्फ किसी की फैमिली, घर या माता-पिता देखकर नहीं कहा जा सकता है कि बच्चों के संस्कार कैसे होंगे. ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें कौन प्रभावित कर रहा है, वे किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और सोशल मीडिया, एआई या असल जिंदगी में उनकी सोच को कौन दिशा दे रहा है. माता-पिता को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आज लोग एक साथ कई जिंदगी जी रहे हैं. लोग अपनी छवि बनाते हैं, जसे दुनिया देखना चाहती है. इसलिए बच्चों के कामों के लिए पूरे परिवार को जज नहीं करना चाहिए.' बताते चलें कि कंगना रनौत से पहले हिना खान , आंचल खुराना, खुशबू पाटनी जैसे सितारे केतन अग्रवाल हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देकर गुस्सा जता चुके हैं.
बताते चलें कि सिया गोयल के माता-पिता ने केतन अग्रवाल मर्डर केस पर 'इंडिया टुडे' से बातचीत में कहा था, 'शादी तय करने से पहले हमने सिया से कम से कम 10 बार पूछा कि क्या उसे केतन पसंद है और वो शादी करना चाहती. उसने हर बार यही कहा कि उसे केतन पसंद है.' सिया के माता-पिता ने कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे कानूनी सजा मिलीन चाहिए और न्याय मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. गौरतलब है कि पुलिस के मुताबिक, 26 साल के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले पर घाटी से धक्का देकर हत्या की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.