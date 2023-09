Kangana Ranaut Wedding News : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बना ली है। कंगना रनौत ने अपने 15 साल से ज्यादा करियर में कई फिल्मों में काम किया है। कंगना रनौत की कई फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंगना रनौत अपने फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। अब कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि कंगना रनौत अगले साल 2024 में शादी करने वाली हैं। ये भी बताया गया है कि कंगना रनौत का होने वाला पति बिजनेसमैन है। आइए जानते हैं कि कंगना रनौत की शादी को लेकर पूरी खबर क्या है। Also Read - Jawan और Gadar 2 की सक्सेस के बाद Kangana Ranaut के बदले सुर, बोलीं- 'सनी देओल जैसे लोगों की...'

एक्टर कमाल आर खान ऊर्फ केआरके ट्विटर काफी एक्टिव रहते हैं। वह फिल्मों का रिव्यू करने के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स को लेकर अपनी राय जाहिर करते रहते हैं। अब कमाल आर खान का लेटेस्ट ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, केआरके का नया ट्वीट कंगना रनौत की शादी को लेकर है। केआरके ने ट्वीट कर लिखा है, 'ब्रेकिंग न्यूः एक्ट्रेस कंगना रनौत दिसंबर 2023 में एक बिजनेसमैन से सगाई करने जा रही हैं। अप्रैल, 2024 में उनकी शादी होगी। उन्हें एडवांस में बधाई।' गौरतलब है कि केआरके अक्सर किसी ना किसी बॉलीवुड स्टार या उसकी फिल्म को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। वह कई बार अपने ट्वीट के चलते मुसीबत में भी फंस चुके हैं।

Breaking News:- Actress Kangana Ranaut is going to get engaged with a businessman in December 2023. They will get married in April 2024! Congratulations to her in advance!

— KRK (@kamaalrkhan) September 24, 2023