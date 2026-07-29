'गटर जनरेशन' वाले बयान पर मचा बवाल तो Kangana Ranaut ने मीडिया के सिर फोड़ा टीकरा, कहा- 'मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है'

Kangana Ranaut Reacts To Gutter Generation Remark: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुछ समय पहले हुआ छात्र प्रदर्शन (Protest) अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे लेकर कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने प्रदर्शन करने वाले Gen-Z लोगों को 'गटर जनरेशन' वाला बताया था, जिसके बाद एक्ट्रेस की इस टिप्पणी पर बवाल मच गया और उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, जिसपर अब एक्ट्रेस ने जवाब दिया है और उन्होंने अपने उस बयान का पूरा टीकरा मीडिया पर फोड़ते हुए कहा है कि, उनका बयान पूरी पीढ़ी के लिए नहीं था, बल्कि उन कुछ युवाओं के लिए था जिन्होंने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक नेताओं के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था.
Gen-Z 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर ट्रोल होने के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut Video) ने 29 जुलाई 2026, बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि, उनके शब्दों को संदर्भ से हटकर पेश किया गया और मीडिया के एक वर्ग पर उनके दूसरे अच्छे पोस्ट्स को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.
कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा, 'नमस्ते दोस्तों ये रील मैं मीडिया के बंधूं के लिए बना रही हूं क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो की गटर चाप अनैतिक अशलील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बजूर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि हम अपने समाज में ये सब स्वीकार नहीं करते. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अशलील हर्कतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुलाइज कर दे हमारे घर के बजूर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो.'
कंगना ने आगे कहा, 'हम नहीं इस तरह का बिहेवर एक्सेप्ट करते हैं उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्ट अप की मैंने कितनी बढ़ाई की हमारे देश के जेन जी जो हमें इतनी ऊंचाईयों पर लेके जा रहे हैं नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं.'
एक्ट्रेस यहीं नहीं रुकी उन्होंने कहा, 'हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में, रिश्तेदारी में भी जेन-जी भाई बहन हैं, जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोवर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं और मैं देख रही हूं कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे-पूरे एक बुलेटिनकर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, इन महिलाओं पर गरिमा या अनुशासन का बोझ क्यों होना चाहिए? हम मिलेनियल महिलाओं पर गरिमा बनाए रखने और अनुशासित रहने का बहुत ज्यादा दबाव था.'
वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'पीएम साहब से प्रेरणा लेकर एक सेल्फी वीडियो पोस्ट कर रही हूं. मेरे विचारों पर आपके क्या विचार हैं, जरूर बताना हे-हे. साथ ही गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.'
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जिन लोगों ने पता उन्हें बता दें कि, यह विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने हाल ही में हुए जेन-जी (Gen Z) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों के व्यवहार की आलोचना की थी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरत चीजें नहीं देखीं. जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों की ये रील्स उल्टी आने जैसी हैं, जिस तरह से वे बात कर रहे हैं और जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं...' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…