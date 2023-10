Kangana Ranaut And Subramanian Swamy Dispute : बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्मों के साथ ही अपने बेबाकपन के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत का आए दिन कोई ना कोई बयान चर्चा में बना रहता है। अब कंगना रनौत सोशल मीडिया पर एक बार फिर मशहूर राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) से भिड़ गई हैं। दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर वायरल कंगना रनौत की एक बिकिनी तस्वीर पर अपनी राय रखी जो एक्ट्रेस को पसंद नहीं आई। इसके बाद तो कंगना रनौत ने सुब्रमण्यम स्वामी पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानत हैं कंगना रनौत और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच क्या विवाद हुआ है। Also Read - Tejas रिलीज से पहले अयोध्या पहुंचीं Kangana Ranaut, पीली साड़ी में किए रामलला के दर्शन

ट्विटर पर एक यूजर ने कंगना रनौत की बिकिनी फोटो शेयर की। इस फोटो री-शेयर करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत की मिली सिक्योरिटी पर सवाल किया। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत के दिल्ली में रामलीला में गेस्ट बनकर रावण दहन करने पर भी सवाल किया। सुब्रमण्यम स्वामी के इस विरोध पर कंगना रनौत ने लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर उन पर पलटवार किया है। Also Read - Kangana Ranaut ने तीनों खान पर दिया बड़ा बयान, कहा- 'मेरी सलमान-आमिर-शाहरुख संग पर्सनल दुश्मनी...'

With a swimsuit picture and sleazy narrative you are suggesting that I have nothing else to offer except for my flesh to get my way in politics ha ha I am an artist arguably the greatest of all time in hindi films, a writer, director, producer, revolutionary right wing… https://t.co/dEcqamn7qO

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2023