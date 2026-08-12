Gen-Z को 'Generation Gutter' कहना Kangana Ranaut को पड़ा भारी! FIR हुई दर्ज, कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीख

Kangana Ranaut ने Jantar Mantar पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 'Generation Gutter' कहा था. अब इस बयान को लेकर आगरा कोर्ट में एक्ट्रेस के खिलाफ मामला दायर हुआ है.

कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज

Kangana Ranaut Faces FIR Over 'Generation Gutter' Comment: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दी थी. इसी दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 'गटर जेनरेशन' तक कह दिया था. अब इस बयान को लेकर कंगना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, आगरा की राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की अदालत में मामला दायर किया है. वकील का आरोप है कि कंगना के इस बयान से देश के छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता का भी अपमान हुआ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंगना को इस तरह के बयान देने की आदत है.

कब होगी मामले की सुनवाई?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होनी है. अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने एजेंसी से बातचीत में बताया कि उन्होंने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत में यह मुकदमा दायर किया है. उन्होंने कहा कि मामला कंगना रनौत के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 'गटर जेनरेशन' कहा था. वकील के मुताबिक, कंगना के इस बयान से देश के छात्रों और उनके माता-पिता का अपमान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है.

Kangana Ranaut ने क्या कहा था?

दरअसल, कंगना रनौत ने इससे पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए Gen-Z के विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने प्रदर्शन से जुड़े कुछ वीडियो शेयर करते हुए छात्रों की भाषा और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए थे. कंगना ने अपने पोस्ट में कहा था कि, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक जगह पर इतनी 'बदसूरती' नहीं देखी. उन्होंने Gen-Z प्रदर्शनकारियों के वीडियो को लेकर उनकी भाषा और व्यवहार की आलोचना की. इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन कर रही लड़कियों को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि यह वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है. इसी दौरान उन्होंने उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहा था.

कुछ समय बाद Gen-Z को बताया था देश की ताकत

दिलचस्प बात यह है कि 7 अगस्त को कंगना का Gen-Z को लेकर रुख कुछ अलग नजर आया. संसद के बाहर ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने Gen-Z को देश की ताकत और एक बड़ी संपत्ति बताया था. कंगना ने कहा था कि वह इस बात से खुश हैं कि देश के युवा तेजी से भारतीय संस्कृति और पहचान के एंबेसडर के रूप में सामने आ रहे हैं.

'क्वीन 2' को लेकर भी चर्चा में हैं Kangana Ranaut

वहीं, अगर बात करें कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की तो कंगना अपनी मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'क्वीन' के सीक्वल 'क्वीन 2' की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं. फिल्म के 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…