'आग में घी मत डालो...' Hrithik Roshan का कमेंट देखकर खौला कंगना रनौत का खून, झगड़े में घसीटा सबा आजाद का भी नाम

Kangana Ranaut lash out on Hrithik Roshan: बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर सॉरी ऋतिक नाम का ट्रैंड चल रहा था. जिसके बाद ऋतिक रोशन ने इस ट्रैंड ने कमंट कर दिया था. अब कंगना रनौत ने जमाने के सामने ऋतिक रोशन की क्लास लगा दी है.

Hrithik Roshan का कमेंट देखकर खौला कंगना रनौत का खून

Kangana Ranaut lashes out at Hrithik Roshan: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस समय सरकार की आलोचना कर रहे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. कंगना रनौत लगातार काकरोच जनता पार्टी को खरी-खोटी सुना रही हैं. वहीं दूसरी तरफ से भी कंगना रनौत को ताने मारे जा रहे हैं. अब ये झगड़ा एक अलग ही रूप ले चुका है. हाल ही में काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऋतिक रोशन का नाम लेकर कंगना रनौत का दिमाग खराब कर दिया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर सॉरी ऋतिक नाम का ट्रेंड चलने लगा था. हाल ही में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कंगना रनौत का ध्यान अब उन पर पहुंच गया है. कंगना रनौत ने जमाने के सामने अपने एक्स को धमकाना शुरू कर दिया है.

ऋतिक रोशन कंगना रनौत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

दरअसल ऋतिक रोशन ने कुछ समय पहले ही चल रहे इस ट्रेंड पर कमेंट किया था. जिसके जवाब में कंगना रनौत ने लिखा, डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई है. आप सबा के साथ बहुत खुश हैं. आप दोनों परफेक्ट लगते हैं. आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. ऐसे में एक महिला के ऊपर कमेंट करना आपको शोभा नहीं देता है. आपको उन लोगों को रोकना चाहिए जो आपका नाम लेकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. आग में घी डालने का काम मत करिए, ऐसा करके आप अपनी पार्टनर को भी शर्मिंदा कर रहे हैं.

क्या था ऋतिक रोशन का कमेंट जिसे देखकर भड़कीं कंगना?

कुछ समय पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि कंगना रनौत उनके पीछे पड़ी हैं क्योंकि उनकी शक्ल ऋतिक रोशन से मिलती जुलती है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर The world owes an apology to Hrithik Roshan ट्रेंड करने लगा. इस ट्रेंड को वायरल होते ही ऋतिक रोशन ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में ऋतिक रोशन ने लिखा, जरूरी नहीं एक जैसा दूसरा इंसान हो. मैं तब तक इस बारे में बात नहीं करूंगा जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं. जिसके बाद ऋतिक रोशन का ये ट्वीट वायरल हो गया. ऋतिक रोशन का इस झगड़े में उतर आना कंगना रनौत को जरा भी पसंद नहीं आया है.